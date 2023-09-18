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Тренер Миная отмечает День рождения. Клуб поздравил его в соцсетях

Премьер-лига
(1 голосов)

Владимиру Шарану – 52

Тренер Миная отмечает День рождения. Клуб поздравил его в соцсетях

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер "Миная" Владимир Шаран сегодня, 18-го сентября, празднует свой День рождения. Специалисту исполняется 52 года. Клуб поздравил своего тренера в соцсетях:

"От имени всей семьи футбольного клуба "Минай" поздравляем главного тренера нашей команды с днем рождения!

Владимир Богданович, желаем крепкого здоровья, неистощимой энергии и множества тренерских и жизненных побед!", - говорится в сообщении.

Напомним, что в этом сезоне "Минай" еще не побеждал в УПЛ. Команда набрала три очка в семи турах, замыкая турнирную таблицу.

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В статье: Владимир Шаран ФК Минай
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Источник:
ФК Минай

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