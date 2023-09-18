Тренер Миная отмечает День рождения. Клуб поздравил его в соцсетях

Главный тренер "Миная" Владимир Шаран сегодня, 18-го сентября, празднует свой День рождения. Специалисту исполняется 52 года. Клуб поздравил своего тренера в соцсетях:

"От имени всей семьи футбольного клуба "Минай" поздравляем главного тренера нашей команды с днем рождения! Владимир Богданович, желаем крепкого здоровья, неистощимой энергии и множества тренерских и жизненных побед!", - говорится в сообщении.

Напомним, что в этом сезоне "Минай" еще не побеждал в УПЛ. Команда набрала три очка в семи турах, замыкая турнирную таблицу.