  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Наши в Лиге чемпионов и Лиге конференций, насыщенная программа УПЛ. Расписание футбола на 18-24 сентября
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Наши в Лиге чемпионов и Лиге конференций, насыщенная программа УПЛ. Расписание футбола на 18-24 сентября

Премьер-лига
(1 голосов)

График всех топ-матчей недели

Наши в Лиге чемпионов и Лиге конференций, насыщенная программа УПЛ. Расписание футбола на 18-24 сентября

ФК "Шахтар" / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Новая неделя – логическое продолжение старой. В её начале будут доиграны туры некоторых топ-чемпионатов и главное для нас – нашей родной УПЛ. А уже во вторник стартует групповой этап Лиги чемпионов, где сразится "Шахтер". За этим – старт Лиги конференций и нашей "Зари". А дальше – снова УПЛ. Осень – очень насыщенный период. Расписание всех топ-матчей недели – в этой подборке.

Все самые яркие моменты топ-матчей в режиме Live на Telegram UA-Football

Понедельник, восемнадцатое сентября

"Динамо" сыграет свой матч седьмого тура УПЛ с "Ворсклой". Киевлянам надо наверстывать упущенное, брать те очки, которые еще стоят на кону. Это может помочь команде выйти на первое место. В Испании "Жирона" сыграет с "Гранадой": здесь внимание приковано к Дивбику и Цыганкову. Один матч будет сыгран в АПЛ.

  • "Динамо" – "Ворскла". 17:00. УПЛ. 2+2, YouTube
  • "Салернитана" – "Торино". 19:30. Серия А. MEGOGO
  • "Ноттингем" – "Бернли". 21:45. ОПЛ. Setanta Sports
  • "Эллас Верона" – "Болонья". 21:45. Серия А. MEGOGO
  • "Гранада" – "Жирона". 22:00. Примера. MEGOGO

Вторник, девятнадцатое сентября

Вторник – это старт "Шахтера" в групповом раунде Лиги чемпионов. Кроме того, пройдут и другие матчи этого турнира. В частности, выделяется противостояние "Милана" и "Ньюкасла", ПСЖ и Дортмунда. Не забываем также, что параллельно свой путь в Юношеской лиге УЕФА начнет команда "Шахтера" U19.

  • "Шахтер" U19 – "Порту" U19. Юношеская лига УЕФА. 14:00. YouTube
  • "Милан" – "Ньюкасл". 19:45. Лига чемпионов. MEGOGO
  • "Янг Бойз" – "Лейпциг". 19:45. Лига чемпионов. MEGOGO
  • "Лацио" – "Атлетико". 22:00. Лига чемпионов. MEGOGO
  • ПСЖ – "Боруссия" (Дортмунд). 22:00. Лига чемпионов. MEGOGO
  • "Манчестер Сити" – "Црвена Звезда". 22:00. Лига чемпионов. MEGOGO
  • "Барселона" – "Антверпен". 22:00. Лига чемпионов. MEGOGO
  • "Фейеноорд" – "Селтик". 22:00. Лига чемпионов. MEGOGO
  • "Шахтер" – "Порту". 22:00. Лига чемпионов. MEGOGO

Среда, двадцатое сентября

Лига чемпионов продолжится. В этот день будет супер-противостояние между МЮ и "Баварией". Любители ретроспектив оценят. Также в среду будет сыгран один матч Лиги конференций.

  • "Лилль" – "Олимпия". 17:30. Лига конференций. MEGOGO
  • "Галатасарай" – "Копенгаген". 19:45. Лига чемпионов. MEGOGO
  • "Реал" – "Унион". 19:45. Лига чемпионов. MEGOGO
  • "Бавария" – "Манчестер Юнайтед". 22:00. Лига чемпионов. MEGOGO
  • "Севилья" – "Ланс". 22:00. Лига чемпионов. MEGOGO
  • "Арсенал" – ПСВ. 22:00. Лига чемпионов. MEGOGO
  • "Брага" – "Наполи". 22:00. Лига чемпионов. MEGOGO
  • "Бенфика" – "Зальцбург". 22:00. Лига чемпионов. MEGOGO
  • "Реал Сосьедад" – "Интер". 22:00. Лига чемпионов. MEGOGO

Четверг, двадцать первое сентября

А вот четверг – это уже полноценный день Лиги Европы и Лиги конференций. Матчей здесь много. Но самый главный для нас – это матч с участием "Зари", который состоится в Польше. Также отмечаем некоторые противостояния с участием топ-команд. А также команды, где потенциально могут сыграть украинцы. Одним словом, будет чем украсить вечер.

  • "Юнион Сент-Жилуаз" – "Тулуза". 19:45. Лига Европы. MEGOGO
  • ЛАСК – "Ливерпуль". 19:45. Лига Европы. MEGOGO
  • "Панатинаикос" – "Вильярреал". 19:45. Лига Европы. MEGOGO
  • "Ренн" – "Маккаби" (Хайфа). 19:45. Лига Европы. MEGOGO
  • "Шериф" – "Рома". 19:45. Лига Европы. MEGOGO
  • "Байер" – "Хеккен". 19:45. Лига Европы. MEGOGO
  • "Вест Хэм" – ТСЦ Бачка Топола. 22:00. Лига Европы. MEGOGO
  • "Олимпиакос" – "Фрайбург". 22:00. Лига Европы. MEGOGO
  • "Аякс" – "Марсель". 22:00. Лига Европы. MEGOGO
  • "Брайтон" – АЕК (Афины). 22:00. Лига Европы. MEGOGO
  • "Рейнджерс" – "Бетис". 22:00. Лига Европы. MEGOGO
  • "Аталанта" – "Ракув". 22:00. Лига Европы. MEGOGO
  • "Легия" – "Астон Вилла". 19:45. Лига конференций. MEGOGO
  • "Генк" – "Фиорентина". 19:45. Лига конференций. MEGOGO
  • "Айнтрахт" – "Абердин". 19:45. Лига конференций. MEGOGO
  • "Заря" – "Гент". 22:00. Лига конференций. MEGOGO

Пятница, двадцать второе сентября

Евроккубки временно приостанавливаются, но продолжается УПЛ. В этот день состоятся сразу два матча национального чемпионата. А также некоторые игры топ-лиг Европы. В частности, сыграет "Дженоа" нашего Руслана Малиновского. Так что футбол однозначно не станет на паузу.

  • "Оболонь" – "Верес. 17:00. УПЛ. ОТТ-платформы
  • "Александрия" – "Черноморец". 19:00. ОТТ-платформы
  • "Салернитана" – "Фрозионе". 19:30. Серия А. MEGOGO
  • "Штутгарт" – "Дармтштадт". 21:30. Бундеслига. Setanta Sports
  • "Лечче" – "Дженоа". 21:45. Серия А. MEGOGO
  • "Алавес" – "Атлетик". 22:00. Примера. MEGOGO

Суббота, двадцать третье сентября

Насыщенный день будет в УПЛ. Здесь состоятся сразу четыре матча. По традиции максимальная программа будет и у европейских топ-чемпионатов. "Эвертон", "Жирона", "Валенсия" – это команды, в составе которых есть перспектива увидеть украинцев.

  • ЛНЗ – "Динамо". 13:00. УПЛ. ОТТ-платформы
  • "Полесье" – "Минай". 15:00. УПЛ. ОТТ-патформы
  • "Ворскла" – "Кривбасс". 17:00. УПЛ. ОТТ-платформы
  • "Манчестер Сити" – "Ноттингем". 17:00. ОПЛ. Setanta Sports
  • "Рух" – "Шахтер". 19:00. УПЛ. YouYube, Спорт 1, Общественное
  • "Брентфорд" – "Эвертон". 19:30. ОПЛ. Setanta Sports
  • "Бернли" – "Манчестер Юнайтед". 22:00. ОПЛ. Setanta Sports
  • "Жирона" – "Мальорка. 15:00. Примера. MEGOGO
  • "Барселона" – "Сельта". 19:30. Примера. MEGOGO
  • "Альмерия" – "Валенсия". 22:00. Примера. MEGOGO

Воскресенье, двадцать четвертое сентября

Последний день недели обрадует нас еще двумя матчами своего родного чемпионата, а также играми команд Зинченко, Мудрика, Забарного, Коваленко, Соболя, Лунина. И просто отмечаем классическое дерби во Франции.

  • "Эмполи" – "Интер". 13:30. Серия А. MEGOGO
  • "Метц" – "Страсбург". 14:00. Лига 1. MEGOGO
  • "Заря" – "Днепр-1". 15:00. УПЛ. YouTube, УНИАН
  • "Арсенал" – "Тоттенхэм". 16:00. ОПЛ. Setanta Sports
  • "Брайтон" – "Борнмут". 16:00. ОПЛ. Setanta Sports
  • "Челси" – "Астон Вилла". 16:00. ОПЛ. Setanta Sports
  • "Металлист 1925" – "Колос". 17:00. ОТТ-платформы
  • ПСЖ – "Марсель". 21:45. Лига 1. MEGOGO
  • "Атлетико" – "Реал". 22:00. Примера. MEGOGO
По теме
yellow-arrow
Динамо объявило о начале работы с новым партнером. Это корпорация с сферы здравоохранения и сельского хозяйства
yellow-arrow
Тренер Миная отмечает День рождения. Клуб поздравил его в соцсетях
yellow-arrow
Хавбек Динамо: Переносить матчи нашей команды – правильное решение, потому что мы очень устали от переездов
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) Арсенал (Лондон) Лига чемпионов Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Челси (Лондон) Украинская Премьер-лига
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде