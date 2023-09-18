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Наши в Лиге чемпионов и Лиге конференций, насыщенная программа УПЛ. Расписание футбола на 18-24 сентября
График всех топ-матчей недели
ФК "Шахтар" / Автор невідомий
Новая неделя – логическое продолжение старой. В её начале будут доиграны туры некоторых топ-чемпионатов и главное для нас – нашей родной УПЛ. А уже во вторник стартует групповой этап Лиги чемпионов, где сразится "Шахтер". За этим – старт Лиги конференций и нашей "Зари". А дальше – снова УПЛ. Осень – очень насыщенный период. Расписание всех топ-матчей недели – в этой подборке.
Понедельник, восемнадцатое сентября
"Динамо" сыграет свой матч седьмого тура УПЛ с "Ворсклой". Киевлянам надо наверстывать упущенное, брать те очки, которые еще стоят на кону. Это может помочь команде выйти на первое место. В Испании "Жирона" сыграет с "Гранадой": здесь внимание приковано к Дивбику и Цыганкову. Один матч будет сыгран в АПЛ.
- "Динамо" – "Ворскла". 17:00. УПЛ. 2+2, YouTube
- "Салернитана" – "Торино". 19:30. Серия А. MEGOGO
- "Ноттингем" – "Бернли". 21:45. ОПЛ. Setanta Sports
- "Эллас Верона" – "Болонья". 21:45. Серия А. MEGOGO
- "Гранада" – "Жирона". 22:00. Примера. MEGOGO
Вторник, девятнадцатое сентября
Вторник – это старт "Шахтера" в групповом раунде Лиги чемпионов. Кроме того, пройдут и другие матчи этого турнира. В частности, выделяется противостояние "Милана" и "Ньюкасла", ПСЖ и Дортмунда. Не забываем также, что параллельно свой путь в Юношеской лиге УЕФА начнет команда "Шахтера" U19.
- "Шахтер" U19 – "Порту" U19. Юношеская лига УЕФА. 14:00. YouTube
- "Милан" – "Ньюкасл". 19:45. Лига чемпионов. MEGOGO
- "Янг Бойз" – "Лейпциг". 19:45. Лига чемпионов. MEGOGO
- "Лацио" – "Атлетико". 22:00. Лига чемпионов. MEGOGO
- ПСЖ – "Боруссия" (Дортмунд). 22:00. Лига чемпионов. MEGOGO
- "Манчестер Сити" – "Црвена Звезда". 22:00. Лига чемпионов. MEGOGO
- "Барселона" – "Антверпен". 22:00. Лига чемпионов. MEGOGO
- "Фейеноорд" – "Селтик". 22:00. Лига чемпионов. MEGOGO
- "Шахтер" – "Порту". 22:00. Лига чемпионов. MEGOGO
Среда, двадцатое сентября
Лига чемпионов продолжится. В этот день будет супер-противостояние между МЮ и "Баварией". Любители ретроспектив оценят. Также в среду будет сыгран один матч Лиги конференций.
- "Лилль" – "Олимпия". 17:30. Лига конференций. MEGOGO
- "Галатасарай" – "Копенгаген". 19:45. Лига чемпионов. MEGOGO
- "Реал" – "Унион". 19:45. Лига чемпионов. MEGOGO
- "Бавария" – "Манчестер Юнайтед". 22:00. Лига чемпионов. MEGOGO
- "Севилья" – "Ланс". 22:00. Лига чемпионов. MEGOGO
- "Арсенал" – ПСВ. 22:00. Лига чемпионов. MEGOGO
- "Брага" – "Наполи". 22:00. Лига чемпионов. MEGOGO
- "Бенфика" – "Зальцбург". 22:00. Лига чемпионов. MEGOGO
- "Реал Сосьедад" – "Интер". 22:00. Лига чемпионов. MEGOGO
Четверг, двадцать первое сентября
А вот четверг – это уже полноценный день Лиги Европы и Лиги конференций. Матчей здесь много. Но самый главный для нас – это матч с участием "Зари", который состоится в Польше. Также отмечаем некоторые противостояния с участием топ-команд. А также команды, где потенциально могут сыграть украинцы. Одним словом, будет чем украсить вечер.
- "Юнион Сент-Жилуаз" – "Тулуза". 19:45. Лига Европы. MEGOGO
- ЛАСК – "Ливерпуль". 19:45. Лига Европы. MEGOGO
- "Панатинаикос" – "Вильярреал". 19:45. Лига Европы. MEGOGO
- "Ренн" – "Маккаби" (Хайфа). 19:45. Лига Европы. MEGOGO
- "Шериф" – "Рома". 19:45. Лига Европы. MEGOGO
- "Байер" – "Хеккен". 19:45. Лига Европы. MEGOGO
- "Вест Хэм" – ТСЦ Бачка Топола. 22:00. Лига Европы. MEGOGO
- "Олимпиакос" – "Фрайбург". 22:00. Лига Европы. MEGOGO
- "Аякс" – "Марсель". 22:00. Лига Европы. MEGOGO
- "Брайтон" – АЕК (Афины). 22:00. Лига Европы. MEGOGO
- "Рейнджерс" – "Бетис". 22:00. Лига Европы. MEGOGO
- "Аталанта" – "Ракув". 22:00. Лига Европы. MEGOGO
- "Легия" – "Астон Вилла". 19:45. Лига конференций. MEGOGO
- "Генк" – "Фиорентина". 19:45. Лига конференций. MEGOGO
- "Айнтрахт" – "Абердин". 19:45. Лига конференций. MEGOGO
- "Заря" – "Гент". 22:00. Лига конференций. MEGOGO
Пятница, двадцать второе сентября
Евроккубки временно приостанавливаются, но продолжается УПЛ. В этот день состоятся сразу два матча национального чемпионата. А также некоторые игры топ-лиг Европы. В частности, сыграет "Дженоа" нашего Руслана Малиновского. Так что футбол однозначно не станет на паузу.
- "Оболонь" – "Верес. 17:00. УПЛ. ОТТ-платформы
- "Александрия" – "Черноморец". 19:00. ОТТ-платформы
- "Салернитана" – "Фрозионе". 19:30. Серия А. MEGOGO
- "Штутгарт" – "Дармтштадт". 21:30. Бундеслига. Setanta Sports
- "Лечче" – "Дженоа". 21:45. Серия А. MEGOGO
- "Алавес" – "Атлетик". 22:00. Примера. MEGOGO
Суббота, двадцать третье сентября
Насыщенный день будет в УПЛ. Здесь состоятся сразу четыре матча. По традиции максимальная программа будет и у европейских топ-чемпионатов. "Эвертон", "Жирона", "Валенсия" – это команды, в составе которых есть перспектива увидеть украинцев.
- ЛНЗ – "Динамо". 13:00. УПЛ. ОТТ-платформы
- "Полесье" – "Минай". 15:00. УПЛ. ОТТ-патформы
- "Ворскла" – "Кривбасс". 17:00. УПЛ. ОТТ-платформы
- "Манчестер Сити" – "Ноттингем". 17:00. ОПЛ. Setanta Sports
- "Рух" – "Шахтер". 19:00. УПЛ. YouYube, Спорт 1, Общественное
- "Брентфорд" – "Эвертон". 19:30. ОПЛ. Setanta Sports
- "Бернли" – "Манчестер Юнайтед". 22:00. ОПЛ. Setanta Sports
- "Жирона" – "Мальорка. 15:00. Примера. MEGOGO
- "Барселона" – "Сельта". 19:30. Примера. MEGOGO
- "Альмерия" – "Валенсия". 22:00. Примера. MEGOGO
Воскресенье, двадцать четвертое сентября
Последний день недели обрадует нас еще двумя матчами своего родного чемпионата, а также играми команд Зинченко, Мудрика, Забарного, Коваленко, Соболя, Лунина. И просто отмечаем классическое дерби во Франции.
- "Эмполи" – "Интер". 13:30. Серия А. MEGOGO
- "Метц" – "Страсбург". 14:00. Лига 1. MEGOGO
- "Заря" – "Днепр-1". 15:00. УПЛ. YouTube, УНИАН
- "Арсенал" – "Тоттенхэм". 16:00. ОПЛ. Setanta Sports
- "Брайтон" – "Борнмут". 16:00. ОПЛ. Setanta Sports
- "Челси" – "Астон Вилла". 16:00. ОПЛ. Setanta Sports
- "Металлист 1925" – "Колос". 17:00. ОТТ-платформы
- ПСЖ – "Марсель". 21:45. Лига 1. MEGOGO
- "Атлетико" – "Реал". 22:00. Примера. MEGOGO
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