Наши в Лиге чемпионов и Лиге конференций, насыщенная программа УПЛ. Расписание футбола на 18-24 сентября

Новая неделя – логическое продолжение старой. В её начале будут доиграны туры некоторых топ-чемпионатов и главное для нас – нашей родной УПЛ. А уже во вторник стартует групповой этап Лиги чемпионов, где сразится "Шахтер". За этим – старт Лиги конференций и нашей "Зари". А дальше – снова УПЛ. Осень – очень насыщенный период. Расписание всех топ-матчей недели – в этой подборке.

Все самые яркие моменты топ-матчей в режиме Live на Telegram UA-Football

Понедельник, восемнадцатое сентября

"Динамо" сыграет свой матч седьмого тура УПЛ с "Ворсклой". Киевлянам надо наверстывать упущенное, брать те очки, которые еще стоят на кону. Это может помочь команде выйти на первое место. В Испании "Жирона" сыграет с "Гранадой": здесь внимание приковано к Дивбику и Цыганкову. Один матч будет сыгран в АПЛ.

"Динамо" – "Ворскла". 17:00. УПЛ. 2+2, YouTube

"Салернитана" – "Торино". 19:30. Серия А. MEGOGO

"Ноттингем" – "Бернли". 21:45. ОПЛ. Setanta Sports

"Эллас Верона" – "Болонья". 21:45. Серия А. MEGOGO

"Гранада" – "Жирона". 22:00. Примера. MEGOGO

Вторник, девятнадцатое сентября

Вторник – это старт "Шахтера" в групповом раунде Лиги чемпионов. Кроме того, пройдут и другие матчи этого турнира. В частности, выделяется противостояние "Милана" и "Ньюкасла", ПСЖ и Дортмунда. Не забываем также, что параллельно свой путь в Юношеской лиге УЕФА начнет команда "Шахтера" U19.

"Шахтер" U19 – "Порту" U19. Юношеская лига УЕФА. 14:00. YouTube

"Милан" – "Ньюкасл". 19:45. Лига чемпионов. MEGOGO

"Янг Бойз" – "Лейпциг". 19:45. Лига чемпионов. MEGOGO

"Лацио" – "Атлетико". 22:00. Лига чемпионов. MEGOGO

ПСЖ – "Боруссия" (Дортмунд). 22:00. Лига чемпионов. MEGOGO

"Манчестер Сити" – "Црвена Звезда". 22:00. Лига чемпионов. MEGOGO

"Барселона" – "Антверпен". 22:00. Лига чемпионов. MEGOGO

"Фейеноорд" – "Селтик". 22:00. Лига чемпионов. MEGOGO

"Шахтер" – "Порту". 22:00. Лига чемпионов. MEGOGO

Среда, двадцатое сентября

Лига чемпионов продолжится. В этот день будет супер-противостояние между МЮ и "Баварией". Любители ретроспектив оценят. Также в среду будет сыгран один матч Лиги конференций.

"Лилль" – "Олимпия". 17:30. Лига конференций. MEGOGO

"Галатасарай" – "Копенгаген". 19:45. Лига чемпионов. MEGOGO

"Реал" – "Унион". 19:45. Лига чемпионов. MEGOGO

"Бавария" – "Манчестер Юнайтед". 22:00. Лига чемпионов. MEGOGO

"Севилья" – "Ланс". 22:00. Лига чемпионов. MEGOGO

"Арсенал" – ПСВ. 22:00. Лига чемпионов. MEGOGO

"Брага" – "Наполи". 22:00. Лига чемпионов. MEGOGO

"Бенфика" – "Зальцбург". 22:00. Лига чемпионов. MEGOGO

"Реал Сосьедад" – "Интер". 22:00. Лига чемпионов. MEGOGO

Четверг, двадцать первое сентября

А вот четверг – это уже полноценный день Лиги Европы и Лиги конференций. Матчей здесь много. Но самый главный для нас – это матч с участием "Зари", который состоится в Польше. Также отмечаем некоторые противостояния с участием топ-команд. А также команды, где потенциально могут сыграть украинцы. Одним словом, будет чем украсить вечер.

"Юнион Сент-Жилуаз" – "Тулуза". 19:45. Лига Европы. MEGOGO

ЛАСК – "Ливерпуль". 19:45. Лига Европы. MEGOGO

"Панатинаикос" – "Вильярреал". 19:45. Лига Европы. MEGOGO

"Ренн" – "Маккаби" (Хайфа). 19:45. Лига Европы. MEGOGO

"Шериф" – "Рома". 19:45. Лига Европы. MEGOGO

"Байер" – "Хеккен". 19:45. Лига Европы. MEGOGO

"Вест Хэм" – ТСЦ Бачка Топола. 22:00. Лига Европы. MEGOGO

"Олимпиакос" – "Фрайбург". 22:00. Лига Европы. MEGOGO

"Аякс" – "Марсель". 22:00. Лига Европы. MEGOGO

"Брайтон" – АЕК (Афины). 22:00. Лига Европы. MEGOGO

"Рейнджерс" – "Бетис". 22:00. Лига Европы. MEGOGO

"Аталанта" – "Ракув". 22:00. Лига Европы. MEGOGO

"Легия" – "Астон Вилла". 19:45. Лига конференций. MEGOGO

"Генк" – "Фиорентина". 19:45. Лига конференций. MEGOGO

"Айнтрахт" – "Абердин". 19:45. Лига конференций. MEGOGO

"Заря" – "Гент". 22:00. Лига конференций. MEGOGO

Пятница, двадцать второе сентября

Евроккубки временно приостанавливаются, но продолжается УПЛ. В этот день состоятся сразу два матча национального чемпионата. А также некоторые игры топ-лиг Европы. В частности, сыграет "Дженоа" нашего Руслана Малиновского. Так что футбол однозначно не станет на паузу.

"Оболонь" – "Верес. 17:00. УПЛ. ОТТ-платформы

"Александрия" – "Черноморец". 19:00. ОТТ-платформы

"Салернитана" – "Фрозионе". 19:30. Серия А. MEGOGO

"Штутгарт" – "Дармтштадт". 21:30. Бундеслига. Setanta Sports

"Лечче" – "Дженоа". 21:45. Серия А. MEGOGO

"Алавес" – "Атлетик". 22:00. Примера. MEGOGO

Суббота, двадцать третье сентября

Насыщенный день будет в УПЛ. Здесь состоятся сразу четыре матча. По традиции максимальная программа будет и у европейских топ-чемпионатов. "Эвертон", "Жирона", "Валенсия" – это команды, в составе которых есть перспектива увидеть украинцев.

ЛНЗ – "Динамо". 13:00. УПЛ. ОТТ-платформы

"Полесье" – "Минай". 15:00. УПЛ. ОТТ-патформы

"Ворскла" – "Кривбасс". 17:00. УПЛ. ОТТ-платформы

"Манчестер Сити" – "Ноттингем". 17:00. ОПЛ. Setanta Sports

"Рух" – "Шахтер". 19:00. УПЛ. YouYube, Спорт 1, Общественное

"Брентфорд" – "Эвертон". 19:30. ОПЛ. Setanta Sports

"Бернли" – "Манчестер Юнайтед". 22:00. ОПЛ. Setanta Sports

"Жирона" – "Мальорка. 15:00. Примера. MEGOGO

"Барселона" – "Сельта". 19:30. Примера. MEGOGO

"Альмерия" – "Валенсия". 22:00. Примера. MEGOGO

Воскресенье, двадцать четвертое сентября

Последний день недели обрадует нас еще двумя матчами своего родного чемпионата, а также играми команд Зинченко, Мудрика, Забарного, Коваленко, Соболя, Лунина. И просто отмечаем классическое дерби во Франции.