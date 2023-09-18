  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Динамо объявило о начале работы с новым партнером. Это корпорация с сферы здравоохранения и сельского хозяйства
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Динамо объявило о начале работы с новым партнером. Это корпорация с сферы здравоохранения и сельского хозяйства

Премьер-лига
(1 голосов)

Рассчитывают на плодотворное сотрудничество

Динамо объявило о начале работы с новым партнером. Это корпорация с сферы здравоохранения и сельского хозяйства

Колаж - ФК Динамо

UA-Футбол
Новина українською

Киевское "Динамо" на своих медиаресурсах объявило о начале партнерства с корпорацией Bayer. Клуб и известный бренд в сфере здравоохранения и сельского хозяйства подписали контракт о сотрудничестве в сентябре 2023-го года.

"Bayer Украина" входит в международную группу компаний Bayer, работающую в сферах здравоохранения и сельского хозяйства. Продукты и услуги компании направлены на благо людей и улучшение качества жизни.

Партнерство охватывает выступления "Динамо" на уровне украинской Премьер-лиги и деятельность детских футбольных школ "Динамо Kids", говорится в сообщении клуба.

Добавим, что сегодня, восемнадцатого сентября, "Динамо" сыграет матч седьмого тура УПЛ против "Ворсклы". Начало – в 17:00.

По теме
yellow-arrow
Наши в Лиге чемпионов и Лиге конференций, насыщенная программа УПЛ. Расписание футбола на 18-24 сентября
yellow-arrow
Тренер Миная отмечает День рождения. Клуб поздравил его в соцсетях
yellow-arrow
Хавбек Динамо: Переносить матчи нашей команды – правильное решение, потому что мы очень устали от переездов
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Украинская Премьер-лига
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Динамо

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде