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Динамо объявило о начале работы с новым партнером. Это корпорация с сферы здравоохранения и сельского хозяйства
Рассчитывают на плодотворное сотрудничество
Колаж - ФК Динамо
Киевское "Динамо" на своих медиаресурсах объявило о начале партнерства с корпорацией Bayer. Клуб и известный бренд в сфере здравоохранения и сельского хозяйства подписали контракт о сотрудничестве в сентябре 2023-го года.
"Bayer Украина" входит в международную группу компаний Bayer, работающую в сферах здравоохранения и сельского хозяйства. Продукты и услуги компании направлены на благо людей и улучшение качества жизни.
Партнерство охватывает выступления "Динамо" на уровне украинской Премьер-лиги и деятельность детских футбольных школ "Динамо Kids", говорится в сообщении клуба.
Добавим, что сегодня, восемнадцатого сентября, "Динамо" сыграет матч седьмого тура УПЛ против "Ворсклы". Начало – в 17:00.
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