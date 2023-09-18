Динамо объявило о начале работы с новым партнером. Это корпорация с сферы здравоохранения и сельского хозяйства

Киевское "Динамо" на своих медиаресурсах объявило о начале партнерства с корпорацией Bayer. Клуб и известный бренд в сфере здравоохранения и сельского хозяйства подписали контракт о сотрудничестве в сентябре 2023-го года.

"Bayer Украина" входит в международную группу компаний Bayer, работающую в сферах здравоохранения и сельского хозяйства. Продукты и услуги компании направлены на благо людей и улучшение качества жизни.

Партнерство охватывает выступления "Динамо" на уровне украинской Премьер-лиги и деятельность детских футбольных школ "Динамо Kids", говорится в сообщении клуба.

Добавим, что сегодня, восемнадцатого сентября, "Динамо" сыграет матч седьмого тура УПЛ против "Ворсклы". Начало – в 17:00.