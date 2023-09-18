Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Хрвое Илич: Очень рад, что забил первый гол за Кривбасс
Легионер помог криворожцам одержать победу над Вересом
Фото: fckryvbas.com
Легионер "Кривбасса", автор одного из голов в матче седьмого тура против "Верес" Болен Илич после матча высказался о своих чувствах и эмоциях.
– Хрвое, нелегкий матч выдался. Какие эмоции?
– Сегодня много эмоций: важная игра, важная победа. Счастливы, что получили три очка, потому что играли на домашней арене. Также очень рад, что забил свой первый гол за "Кривбасс".
– Как развивалась игра?
– Мы забили быстрый гол, который помог нам психологически, но "Верес" провел несколько контратак, и одной из них они воспользовались – мы пропустили. В целом же с первой до последней минуты мы контролировали игру. "Кривбасс" выглядел лучше и победил вполне заслуженно.
- Насколько важны такие победы в конце матчей?
- Эта победа также важна в том плане, что в дальнейшем нас ожидает нелегкий график: три матча за восемь дней, в том числе начинается Кубок Украины. Этот успех позволит нам и психологически, и физически подойти к этим поединкам в лучшем состоянии.
Для меня это важный гол, ведь дебютный за "Кривбасс". Надеюсь, это не последний мой гол за "красно-белых", особенно в этом сезоне. Этот гол позволяет команде подняться в турнирной таблице. Я очень рад, что могу помочь команде.
Напомним, что и в ходе празднования взятия ворот Илич получил повреждение, но оно оказалось несерьезным.
Популярное сейчас
- Президент УЕФА Чеферин ответил, сколько продлится бан России в европейском футболе
- Моуринью о Лукаку в Роме: Интеру не стоит злиться, пусть порадуются за бывшего тренера, которому Ромелу был очень нужен
- Динамо Киев - Ворскла. Анонс и прогноз на матч УПЛ на 18.09.2023
- Шахтер - лидер, Кривбасс второй, Черноморец обходит Полесье. Результаты, расписание и таблица УПЛ
- Красотка дня. Очаровательная девушка одного из итальянских обидчиков сборной Украины. ФОТО
- Жены Месси и Бускетса похвастались идеальными формами во время занятий в спортзале. ФОТО