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Хрвое Илич: Очень рад, что забил первый гол за Кривбасс

Премьер-лига
(1 голосов)

Легионер помог криворожцам одержать победу над Вересом

Хрвое Илич: Очень рад, что забил первый гол за Кривбасс

Фото: fckryvbas.com

UA-Футбол
Новина українською

Легионер "Кривбасса", автор одного из голов в матче седьмого тура против "Верес" Болен Илич после матча высказался о своих чувствах и эмоциях.

– Хрвое, нелегкий матч выдался. Какие эмоции?

– Сегодня много эмоций: важная игра, важная победа. Счастливы, что получили три очка, потому что играли на домашней арене. Также очень рад, что забил свой первый гол за "Кривбасс".

– Как развивалась игра?

– Мы забили быстрый гол, который помог нам психологически, но "Верес" провел несколько контратак, и одной из них они воспользовались – мы пропустили. В целом же с первой до последней минуты мы контролировали игру. "Кривбасс" выглядел лучше и победил вполне заслуженно.

- Насколько важны такие победы в конце матчей?

- Эта победа также важна в том плане, что в дальнейшем нас ожидает нелегкий график: три матча за восемь дней, в том числе начинается Кубок Украины. Этот успех позволит нам и психологически, и физически подойти к этим поединкам в лучшем состоянии.

Для меня это важный гол, ведь дебютный за "Кривбасс". Надеюсь, это не последний мой гол за "красно-белых", особенно в этом сезоне. Этот гол позволяет команде подняться в турнирной таблице. Я очень рад, что могу помочь команде.

Напомним, что и в ходе празднования взятия ворот Илич получил повреждение, но оно оказалось несерьезным.

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В статье: Хрвое Илич
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Источник:
ФК Кривбас

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