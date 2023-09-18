Источник раскрыл детали контракта Максимова с Днепром-1. Есть четкое условие попадания в еврокубки

Журналист, ведущий программы ТаТоТаке Михаил Спиваковский раскрыл детали контракта Юрия Максимова с "Днепром-1". Напомним, что клуб недавно объявил о сотрудничестве с тренером на два года.

– Контракт на два года, но, по моей информации, второй год – это опционально. А опционально это значит, выполнит ли тренер задачу или нет. Задача – это попадание в еврокубки. "Днепр-1" адекватно отреагировал на начало сезона.

Если, например, Максимов не выполнит эту задачу, это не значит, что его сразу уберут. Это означает, что у руководства клуба есть такая опция, но оно может ею и не воспользоваться, - сказал журналист.