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Источник раскрыл детали контракта Максимова с Днепром-1. Есть четкое условие попадания в еврокубки

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Тогда сотрудничество продлится минимум два года

Источник раскрыл детали контракта Максимова с Днепром-1. Есть четкое условие попадания в еврокубки

scdnipro1.com.ua

UA-Футбол
Новина українською

Журналист, ведущий программы ТаТоТаке Михаил Спиваковский раскрыл детали контракта Юрия Максимова с "Днепром-1". Напомним, что клуб недавно объявил о сотрудничестве с тренером на два года.

– Контракт на два года, но, по моей информации, второй год – это опционально. А опционально это значит, выполнит ли тренер задачу или нет. Задача – это попадание в еврокубки. "Днепр-1" адекватно отреагировал на начало сезона.

Если, например, Максимов не выполнит эту задачу, это не значит, что его сразу уберут. Это означает, что у руководства клуба есть такая опция, но оно может ею и не воспользоваться, - сказал журналист.

Отметим, что в первом матче под руководством Максимова "Днепр-1" сыграл вничью с "Колосом".

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В статье: Юрий Максимов СК Днепр-1
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Источник:
ТаТоТаке

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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
18.09.2023 в 11:51
зря Максимов влез в это болото
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