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Источник раскрыл детали контракта Максимова с Днепром-1. Есть четкое условие попадания в еврокубки
Тогда сотрудничество продлится минимум два года
scdnipro1.com.ua
Журналист, ведущий программы ТаТоТаке Михаил Спиваковский раскрыл детали контракта Юрия Максимова с "Днепром-1". Напомним, что клуб недавно объявил о сотрудничестве с тренером на два года.
– Контракт на два года, но, по моей информации, второй год – это опционально. А опционально это значит, выполнит ли тренер задачу или нет. Задача – это попадание в еврокубки. "Днепр-1" адекватно отреагировал на начало сезона.
Если, например, Максимов не выполнит эту задачу, это не значит, что его сразу уберут. Это означает, что у руководства клуба есть такая опция, но оно может ею и не воспользоваться, - сказал журналист.
Отметим, что в первом матче под руководством Максимова "Днепр-1" сыграл вничью с "Колосом".
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