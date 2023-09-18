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Динамо - Ворскла. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Динамо - Ворскла: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 19.09.2923 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
"Динамо" наконец-то вовремя сыграет свой матч чемпионата Украины. Многие поединки с участием киевлян на старте сезона переносили, но теперь это делать смысла нет. Итак, "Ворскла". Матч пройдет в Киеве.
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Стартовый свисток запланирован на 17:00. Онлайн прямую видеотрансляцию в Украине обеспечат канал 2+2 и YouTube. Смотреть можно бесплатно в этой новости.
Украинская Премьер-лига, седьмой тур
18 сентября 2023. Киев, “Динамо им. Лобановского”
“Динамо” Киев 17:00 “Ворскла” Полтава
Телетрансляция – 2+2, Footballhub, Динамо TV
Текстовая трансляция – UA-Футбол
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