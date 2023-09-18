Динамо - Ворскла. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

"Динамо" наконец-то вовремя сыграет свой матч чемпионата Украины. Многие поединки с участием киевлян на старте сезона переносили, но теперь это делать смысла нет. Итак, "Ворскла". Матч пройдет в Киеве.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Стартовый свисток запланирован на 17:00. Онлайн прямую видеотрансляцию в Украине обеспечат канал 2+2 и YouTube. Смотреть можно бесплатно в этой новости.

Украинская Премьер-лига, седьмой тур

18 сентября 2023. Киев, “Динамо им. Лобановского”

Телетрансляция – 2+2, Footballhub, Динамо TV

Текстовая трансляция – UA-Футбол