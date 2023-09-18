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Динамо - Ворскла. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Динамо - Ворскла: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 19.09.2923 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "

Динамо - Ворскла. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

UA-Футбол
Новина українською

"Динамо" наконец-то вовремя сыграет свой матч чемпионата Украины. Многие поединки с участием киевлян на старте сезона переносили, но теперь это делать смысла нет. Итак, "Ворскла". Матч пройдет в Киеве.

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Стартовый свисток запланирован на 17:00. Онлайн прямую видеотрансляцию в Украине обеспечат канал 2+2 и YouTube. Смотреть можно бесплатно в этой новости.

Украинская Премьер-лига, седьмой тур

18 сентября 2023. Киев, “Динамо им. Лобановского”

“Динамо” Киев 17:00 “Ворскла” Полтава

Телетрансляция – 2+2, Footballhub, Динамо TV

Текстовая трансляция – UA-Футбол

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Трансляція матчу Динамо - Ворскла
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