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Рух получил трансферный бан от ФИФА. Клуб уже прокомментировал ситуацию
Из-за проблем с одним из игроков-иностранцев
Фото - ФК Рух / автор невідомий
Львовский "Рух" получил трансферный бан от ФИФА. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте львовьян.
Дело связано с экс-футболистом "Руха" Лассана Файе, который присоединился к "желто-черным" в январе 2022-го года. Однако в начале полномасштабного вторжения России в Украину он самовольно покинул расположение клуба, не сыграв за него в официальных матчах.
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"Рух" сообщает, что впоследствии Файе расторг контракт с ними в одностороннем порядке и обратился в суд, где просил взыскать с клуба сумму компенсации в размере 316 тысяч евро и 5% годовых и удовлетворить другие его требования. Палата по разрешению споров Футбольного трибунала ФИФА уже вынесла свой вердикт по этому делу.
В частности, заявление Лассана Файе было частично удовлетворено, при этом сумма компенсации была уменьшена примерно в 13 раз – 24 тысячи евро и 5% годовых на эту сумму. В то время как в удовлетворении всех других требований Палата ему отказала.
В публикации "Руха" говорится, что клуб обязательно выполнит решение и оплатит в пользу Лассана Файе соответствующую сумму. В то же время у "Руха" остается возможность взыскать с Лассана Файе договорную штрафную санкцию – 500 тысяч долларов США за расторжение трудового контракта с ФК "Рух" без уважительной причины в одностороннем порядке.
Клуб уже прокомментировал этот вердикт, предоставив слово спортивному директору Владимиру Лапицкому.
"Решение Палаты разрешения споров ФИФА в очередной раз продемонстрировало пренебрежительное и несправедливое отношение этой организации к нашим клубам, нашему футболу и стране в целом. Вспомните истории с экс-футболистами "Шахтера". А теперь представьте себе: мы подписали с нидерландским футболистом Лассана Файе контракт 9-го января 2022-го года, заплатили агентские его агенту, выплатили футболисту зарплату за январь в полном объеме и футболист улетел с командой на сборы в Турцию. Со сборов команда вернулась 21 февраля 2022 года и начала подготовку к первому весеннему матчу. И тут начинается война. Файе, как и все остальные иностранцы, покидает клуб и Украину и возвращается домой, после чего он ни дня не был в Украине, не сыграл за наш клуб ни минуты и подает иск в ПВС ФИФА с требованием выплатить ему 316 тысяч евро.
Понятно, что мы были шокированы такой дерзостью и наши юристы включились в этот процесс. Но каково было наше удивление, когда мы получили Решение ПВС ФИФА, в котором Палата признала, что футболист расторг контракт с "Рухом" в одностороннем порядке, а наш клуб, в свою очередь, обязала дополнительно заплатить футболисту 24 тыс. евро. То есть футболист не сыграл за клуб ни минуты, в одностороннем порядке разрывает контракт, а орган футбольного правосудия наказывает наш клуб и еще и налагает трансферный бан. Это выглядит каким-то абсурдом. Но есть такая ситуация и будем от этого отталкиваться. Понятно, что у нас не остается другого выхода, как оплатить футболисту средства согласно Решению ПВС ФИФА, чтобы снять с клуба запрет на трансферы. И мы это сделаем в ближайшее время. А дальше планируем подать встречный иск к футболисту в ту же Палату с требованием наказать Файе за разрыв контракта в одностороннем порядке. В нашем с футболистом контракте предусмотрена сумма компенсации за разрыв контракта в одностороннем порядке.
Вот такая у нас одновременно странная и неприятная ситуация произошла с футболистом и высшим мировым футбольным органом. Надеемся, что теперь ПВС ФИФА не будет противоречить своему предыдущему Решению, в котором признала, что футболист расторг контракт с нашим клубом в одностороннем порядке, и станет на сторону клуба".
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