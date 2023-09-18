Рух получил трансферный бан от ФИФА. Клуб уже прокомментировал ситуацию

Львовский "Рух" получил трансферный бан от ФИФА. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте львовьян.

Дело связано с экс-футболистом "Руха" Лассана Файе, который присоединился к "желто-черным" в январе 2022-го года. Однако в начале полномасштабного вторжения России в Украину он самовольно покинул расположение клуба, не сыграв за него в официальных матчах.

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"Рух" сообщает, что впоследствии Файе расторг контракт с ними в одностороннем порядке и обратился в суд, где просил взыскать с клуба сумму компенсации в размере 316 тысяч евро и 5% годовых и удовлетворить другие его требования. Палата по разрешению споров Футбольного трибунала ФИФА уже вынесла свой вердикт по этому делу.

В частности, заявление Лассана Файе было частично удовлетворено, при этом сумма компенсации была уменьшена примерно в 13 раз – 24 тысячи евро и 5% годовых на эту сумму. В то время как в удовлетворении всех других требований Палата ему отказала.

В публикации "Руха" говорится, что клуб обязательно выполнит решение и оплатит в пользу Лассана Файе соответствующую сумму. В то же время у "Руха" остается возможность взыскать с Лассана Файе договорную штрафную санкцию – 500 тысяч долларов США за расторжение трудового контракта с ФК "Рух" без уважительной причины в одностороннем порядке.

Клуб уже прокомментировал этот вердикт, предоставив слово спортивному директору Владимиру Лапицкому.