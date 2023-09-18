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Биловар, Ванат, Ярмоленко в старте Динамо на Ворсклу
Стартовые составы команд
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
Календарь 7-го тура
Матч начнётся в 17:00 и уже известны стартовые составы команд:
"Динамо": Бущан - Попов, Ванат, Андриевский, Ярмоленко, Караваев, Буяльский, Беловар, Дубинчак, Волошин, Бражко
Запасные: Нещерет, Моргун, Кабаев, Малыш, Дячук, Диалло, Михавко, Царенко, Бенито, Рамадани
"Ворскла": Исенко – Пердута, Скляр, Корниенко, Степанюк, Павлюк, Бацула, Нестеренко, Челядин, Кана, Сантана
Запасные: Ермолов, Крупский, Якубу, Хрипчук, Черныш, Тиагиньо, Островский
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