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Кожушко - о победе над Вересом: Как плюсик в таблицу, так и с психологической точки зрения
Кривбасс с трудом одолел Верес
Скриншот: канал Кривбасу на YouTube
Хавбек "Кривбасса" Олег Кожушко прокомментировал
– Олег, поздравляем с победой! Все удалось сегодня?
– Впечатления от игры очень хорошие, это важные три очка для нас. Как плюсик в таблицу, так и с психологической точки зрения. Важно было после паузы в чемпионате хорошо начать. В целом тяжелый поединок: открыли счет первыми, но пропустили с пенальти. Соперник глубоко "сел" в оборону и было нелегко ее пробить. Слава Богу, что получилось забить в конце и победить.
– Что услышали от Юрия Вернидуба после матча в раздевалке?
– Он очень доволен, поздравил всю команду. Сказал, что мы на правильном пути. Этот путь только начинается, надо побеждать от игры к игре и брать как можно больше очков.
– Почему тебя заменили довольно рано: повреждение или тренерское решение?
– Спасибо, все хорошо, это решение тренера. Как видим, оно было правильным, ведь ребята, которые вышли на замены, усилили нашу игру.
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