Кожушко - о победе над Вересом: Как плюсик в таблицу, так и с психологической точки зрения

Хавбек "Кривбасса" Олег Кожушко прокомментировал победу над "Вересом" (2:1) в матче 7-го тура УПЛ.

– Олег, поздравляем с победой! Все удалось сегодня?

– Впечатления от игры очень хорошие, это важные три очка для нас. Как плюсик в таблицу, так и с психологической точки зрения. Важно было после паузы в чемпионате хорошо начать. В целом тяжелый поединок: открыли счет первыми, но пропустили с пенальти. Соперник глубоко "сел" в оборону и было нелегко ее пробить. Слава Богу, что получилось забить в конце и победить.

– Что услышали от Юрия Вернидуба после матча в раздевалке?

– Он очень доволен, поздравил всю команду. Сказал, что мы на правильном пути. Этот путь только начинается, надо побеждать от игры к игре и брать как можно больше очков.

– Почему тебя заменили довольно рано: повреждение или тренерское решение?

– Спасибо, все хорошо, это решение тренера. Как видим, оно было правильным, ведь ребята, которые вышли на замены, усилили нашу игру.