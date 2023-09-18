  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Суркис: Пока такой период войны, украинские ребята должны забронировать место в основе
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Суркис: Пока такой период войны, украинские ребята должны забронировать место в основе

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Пока нет ярких иностранцев, у украинских молодых игроков появились дополнительные шансы

Суркис: Пока такой период войны, украинские ребята должны забронировать место в основе

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Президент "Динамо" Игорь Суркис рассказал о целях команды на сезон и о состоянии украинского футбола в целом.

"Задачи на сезон? Два года мы ездили. Прежде всего, это были благотворительные матчи, которые мы играли. И очень тяжело нам было. В том сезоне мы сыграли 18 матчей (выездных). Логистика была очень сложна: переезды, автобусы, самолеты. Если команда будет готовиться соответствующим образом, мы будем бороться за первое место.

Все сегодня выровнялись. К сожалению, наш чемпионат стал слабее. Не в том плане, что все команды примерно одного уровня, а нет ярких иностранцев. Сегодня у нас в старте были только украинцы. Команда растет, когда есть сильные футболисты, за которыми тянется молодежь. Волошин – продукт школы "Динамо". Эти ребята должны понимать, что сегодня могут ворваться в основной состав "Динамо" и как Сидорчук играть десятилетиями.

Война, безусловно, закончится нашей победой, и мы будем восстанавливать футбол, к нам будут ехать легионеры. Я это все понимаю, но пока такой период, ребята должны забронировать место в основе, чтобы мы не смотрели уже на западный рынок", – сказал Суркис.

По теме
yellow-arrow
Луческу: Очень сложный матч. Ворскла всегда была сложным соперником
yellow-arrow
Буяльский: Я капитан на поле, Ярмоленко – в раздевалке и быту
yellow-arrow
Разница в классе решает. Динамо – Ворскла 2:0. Видео голов и обзор матча
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Игорь Суркис Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Football Hub

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде