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Суркис: Пока такой период войны, украинские ребята должны забронировать место в основе
Пока нет ярких иностранцев, у украинских молодых игроков появились дополнительные шансы
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Президент "
"Задачи на сезон? Два года мы ездили. Прежде всего, это были благотворительные матчи, которые мы играли. И очень тяжело нам было. В том сезоне мы сыграли 18 матчей (выездных). Логистика была очень сложна: переезды, автобусы, самолеты. Если команда будет готовиться соответствующим образом, мы будем бороться за первое место.
Все сегодня выровнялись. К сожалению, наш чемпионат стал слабее. Не в том плане, что все команды примерно одного уровня, а нет ярких иностранцев. Сегодня у нас в старте были только украинцы. Команда растет, когда есть сильные футболисты, за которыми тянется молодежь. Волошин – продукт школы "Динамо". Эти ребята должны понимать, что сегодня могут ворваться в основной состав "Динамо" и как Сидорчук играть десятилетиями.
Война, безусловно, закончится нашей победой, и мы будем восстанавливать футбол, к нам будут ехать легионеры. Я это все понимаю, но пока такой период, ребята должны забронировать место в основе, чтобы мы не смотрели уже на западный рынок", – сказал Суркис.
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