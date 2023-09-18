Суркис: Пока такой период войны, украинские ребята должны забронировать место в основе

Президент " Динамо " Игорь Суркис рассказал о целях команды на сезон и о состоянии украинского футбола в целом.

"Задачи на сезон? Два года мы ездили. Прежде всего, это были благотворительные матчи, которые мы играли. И очень тяжело нам было. В том сезоне мы сыграли 18 матчей (выездных). Логистика была очень сложна: переезды, автобусы, самолеты. Если команда будет готовиться соответствующим образом, мы будем бороться за первое место.

Все сегодня выровнялись. К сожалению, наш чемпионат стал слабее. Не в том плане, что все команды примерно одного уровня, а нет ярких иностранцев. Сегодня у нас в старте были только украинцы. Команда растет, когда есть сильные футболисты, за которыми тянется молодежь. Волошин – продукт школы "Динамо". Эти ребята должны понимать, что сегодня могут ворваться в основной состав "Динамо" и как Сидорчук играть десятилетиями.

Война, безусловно, закончится нашей победой, и мы будем восстанавливать футбол, к нам будут ехать легионеры. Я это все понимаю, но пока такой период, ребята должны забронировать место в основе, чтобы мы не смотрели уже на западный рынок", – сказал Суркис.