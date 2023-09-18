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Луческу: Очень сложный матч. Ворскла всегда была сложным соперником
Итог матча от главного тренера киевлян
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу подвел итог
— Очень сложный матч. Мы забили быстрый гол, хотели забить еще. У нас для этого было много возможностей, особенно в первые 15 минут встречи. Но потом с нашей стороны начались ошибки. Мы пытались играть быстро, однако часто ошибались и в технических аспектах, и позиционно.
В целом, мы полностью контролировали матч. Но "Ворскла" всегда была сложным соперником. Не стал исключением и сегодняшний поединок.
Во втором тайме у нас тоже было много моментов, мы могли забивать намного больше, чем один один мяч. Но в этом матче наши игроки получили хороший опыт. Теперь важно, чтобы они правильно проанализировали свои ошибки.
Мы очень хотели забить второй мяч, но и "Ворскла" тоже старалась агрессивно играть, чтобы сравнять счет.
— Как оцените игру Бражко, который сегодня впервые сыграл полный матч за первую команду "Динамо"?
— Это очень хороший футболист, и поэтому я требую от него многого. Он один может изменить ритм игры. Впрочем, не только он.
Сидорчук был хорошим капитаном нашей команды, мы благодарны ему за всё. Я рад, что он подписал долгосрочный контракт с "Вестерло". Могу только пожелать ему удачи.
Шапаренко, Шепелев, Тымчик, Вивчаренко — не малые потери для нас, это важные игроки, но мы без них провели хороший матч, ребята, которые сегодня вышли на поле, получили хороший опыт и добыли хорошую победу.
— По ходу матча вы часто высказывали претензии к Волошину. Чем вы были недовольны в его игре?
— Он допускал много ошибок, особенно, в контратаках. Потому я его и заменил. У него были сегодня хорошие моменты, чтобы забить больше, чем один мяч.
Но ошибки Волошина — не проблема, потому что это молодой футболист, который учится на этих своих ошибках. Первый тайм он провел хорошо, у него было много пространства. Запомнилась его комбинация с Буяльским. Волошин — очень молодой, он учится, так что его ошибки, повторюсь, не являются проблемой.
— Что скажете про эпизод, когда защитник "Ворсклы" ногой попал в лицо вашему подопечному?
— Это очевидная красная карточка. На международном уровне подобное всегда приводит к удалению.
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