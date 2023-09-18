Скрипник: Как не пытаешься достучаться до игроков, но имя Динамо играет для них большую роль

Главный тренер "Ворсклы" Виктор Скрипник подвел итог матча 7-го тура УПЛ с "Динамо" (0:2) .

— Прежде всего, хочу поздравить "Динамо" победой. Я был немного рассержен на свою команду за то, как она играла в первые минуты матча. Как не пытаешься достучаться до игроков, но имя "Динамо" играет для них большую роль.

В целом, счет по игре. Наверное, "Динамо" могло забить нам и больше мячей. Но этот матч будет хорошим опытом для молодых игроков нашей команды. Были у нас хорошие фазы в игровом плане, но были и моменты, в которых надо играть более по-мужски, не уступать в единоборствах. Но повторюсь, счет по игре.

— Сегодня мы увидели две разных "Ворсклы": одну — в первом тайме, другую — во втором. Что вы сказали своим подопечным в перерыве?

— Сказал, что недоволен первыми минутами. Мы боялись соперника, пропустили гол. Если бы не VAR, счет был бы 2:0. Давления с нашей стороны не было никакого. "Динамо" играло в свой футбол. А от нас не было ни одного встречного удара, не было конструктива, к которому мы стремимся в своей игре. Кроме того, я успокаивал ребят в перерыве.

Во втором тайме у нас уже были хорошие игровые фазы. Замены, которые проводили мы, нельзя сравнивать с заменами у "Динамо". Футболисты, которых выпускали киевляне, могут играть в основном составе любой команды. Но для наших молодых футболистов этот матч станет хорошим опытом. Они только вчера играли за вторую команду, а сегодня — уже за первую, да еще против "Динамо".

— Каков был ваш план на игру? Как собирались использовать проблемы "Динамо"?

— Каждая команда имеет свои плюсы и минусы. Мы хотели играть уверенно против мяча. У нас есть индивидуально сильные игроки атакующего звена, с помощью которых мы хотели доходить до последней трети поля. Но не получалось. Контроль мяча успокаивает, но сам по себе не дает ничего больше — надо работать и без мяча. Тем более, что контратаки "Динамо" — это всегда скорость, всегда опасно. Знали, что Буяльский — непредсказуемый игрок мирового класса, он делает разницу в любой игре.

Но мы довольны, что наши ребята получили опыт такого матча. Уверен, что они станут после этой игры чуть лучше.