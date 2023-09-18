  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Скрипник: Как не пытаешься достучаться до игроков, но имя Динамо играет для них большую роль
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Скрипник: Как не пытаешься достучаться до игроков, но имя Динамо играет для них большую роль

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Итог матча от главного тренера полтавчан

Скрипник: Как не пытаешься достучаться до игроков, но имя Динамо играет для них большую роль

dynamo.kiev.ua

Новина українською

Главный тренер "Ворсклы" Виктор Скрипник подвел итог матча 7-го тура УПЛ с "Динамо" (0:2).

— Прежде всего, хочу поздравить "Динамо" победой. Я был немного рассержен на свою команду за то, как она играла в первые минуты матча. Как не пытаешься достучаться до игроков, но имя "Динамо" играет для них большую роль.

В целом, счет по игре. Наверное, "Динамо" могло забить нам и больше мячей. Но этот матч будет хорошим опытом для молодых игроков нашей команды. Были у нас хорошие фазы в игровом плане, но были и моменты, в которых надо играть более по-мужски, не уступать в единоборствах. Но повторюсь, счет по игре.

Читайте такжеРазница в классе решает. Динамо – Ворскла 2:0. Видео голов и обзор матча

— Сегодня мы увидели две разных "Ворсклы": одну — в первом тайме, другую — во втором. Что вы сказали своим подопечным в перерыве?

— Сказал, что недоволен первыми минутами. Мы боялись соперника, пропустили гол. Если бы не VAR, счет был бы 2:0. Давления с нашей стороны не было никакого. "Динамо" играло в свой футбол. А от нас не было ни одного встречного удара, не было конструктива, к которому мы стремимся в своей игре. Кроме того, я успокаивал ребят в перерыве.

Во втором тайме у нас уже были хорошие игровые фазы. Замены, которые проводили мы, нельзя сравнивать с заменами у "Динамо". Футболисты, которых выпускали киевляне, могут играть в основном составе любой команды. Но для наших молодых футболистов этот матч станет хорошим опытом. Они только вчера играли за вторую команду, а сегодня — уже за первую, да еще против "Динамо".

— Каков был ваш план на игру? Как собирались использовать проблемы "Динамо"?

— Каждая команда имеет свои плюсы и минусы. Мы хотели играть уверенно против мяча. У нас есть индивидуально сильные игроки атакующего звена, с помощью которых мы хотели доходить до последней трети поля. Но не получалось. Контроль мяча успокаивает, но сам по себе не дает ничего больше — надо работать и без мяча. Тем более, что контратаки "Динамо" — это всегда скорость, всегда опасно. Знали, что Буяльский — непредсказуемый игрок мирового класса, он делает разницу в любой игре.

Но мы довольны, что наши ребята получили опыт такого матча. Уверен, что они станут после этой игры чуть лучше.

По теме
yellow-arrow
Луческу рассказал, когда Динамо собирается сыграть свои три перенесенных матча УПЛ
yellow-arrow
Дубинчак: Вы нас не поймете, если мы не выиграем чемпионат
yellow-arrow
Луческу: Очень сложный матч. Ворскла всегда была сложным соперником
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ворскла (Полтава) Виктор Скрипник Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
dynamo.kiev.ua

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
18.09.2023 в 23:00
Адекватна і чесна оцінка матчу Скрипником.
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде