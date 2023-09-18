Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Луческу рассказал, когда Динамо собирается сыграть свои три перенесенных матча УПЛ
У киевлян целых три матча в запасе
ФК "Динамо" / Автор невідомий
Главный тренер "
"Когда будут сыграны три перенесенных матча чемпионата? У нас будет время, чтобы принять решение. Мы помним, что в Одессе у нас получилась очень тяжелая игра с "Черноморцем" после переезда из Европы. Так что, считаю, мы приняли правильное решение не играть с "Металлистом 1925". Это позволило нам лучше подготовиться к ответному матчу квалификации Лиги конференций.
С "Металлистом 1925" и "Вересом" мы, думаю, сыграем скоро. С "Зарей" — чуть позже. Может, в декабре", - сказал Луческу.
Напомним, что "Динамо" сыграл в нынешнем розыграше УПЛ 4 матча, еще 3 поединка киевлян были перенесены из-за участия киевлян в еврокубках.
Популярное сейчас
- Шахтер - лидер, Кривбасс второй, третья победа Динамо. Результаты, расписание и таблица УПЛ
- Рух получил трансферный бан от ФИФА. Клуб уже прокомментировал ситуацию
- Президент УЕФА Чеферин ответил, сколько продлится бан России в европейском футболе
- Форвард Руха: В конце матча судья ошибся, когда засчитал гол ЛНЗ
- Красотка дня. Внучка Виталия Кварцяного тоже покоряет мир украинского футбола. ФОТО
- Изменился до неузнаваемости. Милевский показал, как поддерживал сборную в матче с Италией. ВИДЕО