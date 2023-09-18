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Луческу рассказал, когда Динамо собирается сыграть свои три перенесенных матча УПЛ

Премьер-лига
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У киевлян целых три матча в запасе

Луческу рассказал, когда Динамо собирается сыграть свои три перенесенных матча УПЛ

ФК "Динамо" / Автор невідомий

Новина українською

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу рассказал о трех перенесённых матчах команды в рамках нынешнего сезона в УПЛ.

"Когда будут сыграны три перенесенных матча чемпионата? У нас будет время, чтобы принять решение. Мы помним, что в Одессе у нас получилась очень тяжелая игра с "Черноморцем" после переезда из Европы. Так что, считаю, мы приняли правильное решение не играть с "Металлистом 1925". Это позволило нам лучше подготовиться к ответному матчу квалификации Лиги конференций.

С "Металлистом 1925" и "Вересом" мы, думаю, сыграем скоро. С "Зарей" — чуть позже. Может, в декабре", - сказал Луческу.

Напомним, что "Динамо" сыграл в нынешнем розыграше УПЛ 4 матча, еще 3 поединка киевлян были перенесены из-за участия киевлян в еврокубках.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев)
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Источник:
dynamo.kiev.ua

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