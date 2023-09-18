Луческу рассказал, когда Динамо собирается сыграть свои три перенесенных матча УПЛ

Главный тренер " Динамо " Мирча Луческу рассказал о трех перенесённых матчах команды в рамках нынешнего сезона в УПЛ.

"Когда будут сыграны три перенесенных матча чемпионата? У нас будет время, чтобы принять решение. Мы помним, что в Одессе у нас получилась очень тяжелая игра с "Черноморцем" после переезда из Европы. Так что, считаю, мы приняли правильное решение не играть с "Металлистом 1925". Это позволило нам лучше подготовиться к ответному матчу квалификации Лиги конференций.

С "Металлистом 1925" и "Вересом" мы, думаю, сыграем скоро. С "Зарей" — чуть позже. Может, в декабре", - сказал Луческу.