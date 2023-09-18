  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Снова претензии к судейству. Ворскла недовольно работой Козика в матче с Динамо. ВИДЕО
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Снова претензии к судейству. Ворскла недовольно работой Козика в матче с Динамо. ВИДЕО

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Полтавчане считают, что судья проморгал игру рукой у Ярмоленко в своей штрафной

Снова претензии к судейству. Ворскла недовольно работой Козика в матче с Динамо. ВИДЕО

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

Новина українською

"Ворскла" недовольна судейством Ярослава Козика в матче 7-го тура УПЛ против "Динамо" (0:2).

Рефери, по мнению полтавского клуба, не зафиксировал игру рукой со стороны полузащитника столичной команды Андрея Ярмоленко на 35-й минуте в собственной штрафной.

"Эпизод игры "Динамо" — "Ворскла", который точно требует внимания, но арбитр Козык почему-то даже не подошел к монитору ВАР, чтобы подробно просмотреть момент, где Ярмоленко сыграл рукой", – подписала видео эпизода "Ворскла".

По теме
yellow-arrow
Григорчук: Салюк по своим физическим качествам игрок, который может играть в ЛЧ в любой команде
yellow-arrow
Витенчук получил сертификат на 10 000 грн на стоматологические услуги в качестве игрока месяца Миная
yellow-arrow
Луческу рассказал, когда Динамо собирается сыграть свои три перенесенных матча УПЛ
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ворскла (Полтава) Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Alex-696 (Немирів)
19.09.2023 в 00:02
Покажіть, для початку, епізод каратиста Сантани. Білопухнасті ви наші.
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде