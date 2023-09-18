Снова претензии к судейству. Ворскла недовольно работой Козика в матче с Динамо. ВИДЕО

"Ворскла" недовольна судейством Ярослава Козика в матче 7-го тура УПЛ против "Динамо" (0:2) .

Рефери, по мнению полтавского клуба, не зафиксировал игру рукой со стороны полузащитника столичной команды Андрея Ярмоленко на 35-й минуте в собственной штрафной.

"Эпизод игры "Динамо" — "Ворскла", который точно требует внимания, но арбитр Козык почему-то даже не подошел к монитору ВАР, чтобы подробно просмотреть момент, где Ярмоленко сыграл рукой", – подписала видео эпизода "Ворскла".