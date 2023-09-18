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Витенчук получил сертификат на 10 000 грн на стоматологические услуги в качестве игрока месяца Миная
Приз от одного из партнеров закарпатского клуба
instagram.com/minaj_footballclub
Хавбек "
В качестве награды за данное достижение от одного из партнеров клуба, "Клиники Семейной Стоматологии", игрок получил сертификат на 10 тысяч гривен на стоматологические услуги.
Отметим, что 26-летний футболист в августе провел 4 матча за "Минай", в которых 1 гол.
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