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Витенчук получил сертификат на 10 000 грн на стоматологические услуги в качестве игрока месяца Миная

Премьер-лига
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Приз от одного из партнеров закарпатского клуба

Витенчук получил сертификат на 10 000 грн на стоматологические услуги в качестве игрока месяца Миная

instagram.com/minaj_footballclub

Новина українською

Хавбек "Миная" Вадим Витенчук признан лучшим игроком августа, сообщает пресс-служба клуба.

В качестве награды за данное достижение от одного из партнеров клуба, "Клиники Семейной Стоматологии", игрок получил сертификат на 10 тысяч гривен на стоматологические услуги.

Отметим, что 26-летний футболист в августе провел 4 матча за "Минай", в которых 1 гол.

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В статье: ФК Минай Вадим Витенчук
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