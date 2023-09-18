Витенчук получил сертификат на 10 000 грн на стоматологические услуги в качестве игрока месяца Миная

Хавбек " Миная " Вадим Витенчук признан лучшим игроком августа, сообщает пресс-служба клуба.

В качестве награды за данное достижение от одного из партнеров клуба, "Клиники Семейной Стоматологии", игрок получил сертификат на 10 тысяч гривен на стоматологические услуги.

Отметим, что 26-летний футболист в августе провел 4 матча за "Минай", в которых 1 гол.