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Григорчук: Салюк по своим физическим качествам игрок, который может играть в ЛЧ в любой команде
Но над психологией еще нужно поработать
instagram.com/chernomoretsfc
Главный тренер "
"Огромной проблемой стало то, что его начали дергать разные люди – агенты, посредники – на предмет каких-то обещаний, большие клубы, то, се. Понятно, что человек, еще год назад игравший где-то на первенство города или на каком он там уровне играл - это непросто. И тут еще сборная прибавляется.
Где-то после того отъезда в сборную, когда они уехали на чемпионат Европы, почувствовал, что он на тот период совсем другой, чем я его знал месяц назад. Это даже немного касалось и Брагару.
Вы знаете, как говорят агенты: "Я тебе "Манчестер Юнайтед", там тебя еще "Манчестер Сити" ждет". Представьте такое сказать человеку молодому. И даже где-то его можно понять. Нам очень мешали общавшиеся с ним люди.
Но очень верю в Володю, честно. Я сейчас первый человек, который поможет ему больше, чем можно ему помочь. Думаю, он по своим физическим качествам игрок, который может играть в ЛЧ в любой команде", - сказал Григорчук.
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