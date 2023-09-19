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Михаилу Фоменко - 75 лет: что вы знаете об экс-тренере сборной Украины?
Сколько дали правильных ответов?
Getty Images / Global Images Ukraine
Сегодня, 19 сентября, 75 лет отмечает бывший наставник сборной Украины Михаил Фоменко. По случаю юбилея тренера мы вам предлагаем проверить, насколько хорошо вы помните его карьеру, пройдя наш квиз.
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