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Михаилу Фоменко - 75 лет: что вы знаете об экс-тренере сборной Украины?

Премьер-лига
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Михаилу Фоменко - 75 лет: что вы знаете об экс-тренере сборной Украины?

Getty Images / Global Images Ukraine

Михайло Корнійчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 19 сентября, 75 лет отмечает бывший наставник сборной Украины Михаил Фоменко. По случаю юбилея тренера мы вам предлагаем проверить, насколько хорошо вы помните его карьеру, пройдя наш квиз.

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В статье: Михаил Фоменко квиз от UA-Футбол
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