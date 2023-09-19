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Назар Волошин об игре Динамо: Наверное, нам еще следует работать над реализацией
Автор гола в ворота Ворсклы
Фото: fcdynamo.com
Автор одного из голов в ворота "Ворсклы" в рамках седьмого тура УПЛ Назар Волошин после игры пообщался с клубными медиа.
– С победой! Трудно ли она сегодня далась?
- Прежде всего, хочу сказать, что эта победа очень важна для нас. "Ворскла" дала нам сегодня очень хорошее сражение. Лично я рад, что отличился голом, и, конечно, мы победили. Но не будем забывать, что мы сегодня допустили многие ошибки на поле.
- Твой гол – следствие отработанной комбинации или более спонтанные, креативные действия?
- В большей степени спонтанная комбинация. Ванат отдал классный пас пяткой, а мне удалось прорваться через защитников и пробить.
– "Динамо" проводило достаточно много опасных атак. Почему после быстрого мяча так долго не удавалось забить второй раз?
– Трудно сказать. Наверное, следует поработать над реализацией. Но хорошо, что мы создаем достаточно моментов.
– Вообще, насколько крепким орешком оказалась "Ворскла"? Соперник чем-то удивил?
- Да, "Ворскла" – действительно непростой соперник. Тренеры предупреждали нас, что они дадут бой. Игроки мастеровитые, в общем-то хорошая команда.
Добавим, что "Динамо" победило "Ворсклу" со счетом 2:0.
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