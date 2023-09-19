Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
СМИ: Верес выступает против бесплатного показа футбола
Клуб определится относительно трансляций до конца этого месяца
Фото: НК Верес
Ровенский "Верес" выступает против бесплатного показа футбола в Украине. Такую инсайдерскую информацию предоставляет проект ТаТоТаке.
Сообщается, что "Верес" окончательно должен определиться со своим концептом по трансляциям до домашнего матча против ЛНЗ (30-е сентября). На этой неделе ровняне получат финальные цифры от MEGOGO и других платформ и примут окончательное решение.
Пока известно, что клуб занимает постоянную и неизменную позицию:
- "Верес" против бесплатного показа футбола;
- "Верес" рассчитывает на определенную ответственность транслятора при производстве телепродукта.
Напомним, что ранее стало известно о том, что "Верес" планирует показывать свой кубковый матч с "Шахтером" только на платной подписке.
Популярное сейчас
- Бил лежачих, наступал на Месси, нырял в финале ЛЧ: Шахтер сыграет против главного злодея эпохи
- Милан - Ньюкасл. Анонс и прогноз на матч Лиги чемпионов на 19.09.2023
- 1+1 от украинцев. Гранада - Жирона 2:4. Видео голов и обзор матча
- Форвард Руха: В конце матча судья ошибся, когда засчитал гол ЛНЗ
- Красотка дня. Внучка Виталия Кварцяного тоже покоряет мир украинского футбола. ФОТО
- Эффектная жена футболиста сборной Украины предстала в образе модели Playboy. ФОТО