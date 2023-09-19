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СМИ: Верес выступает против бесплатного показа футбола

Премьер-лига
(1 голосов)

Клуб определится относительно трансляций до конца этого месяца

СМИ: Верес выступает против бесплатного показа футбола

Фото: НК Верес

UA-Футбол
Новина українською

Ровенский "Верес" выступает против бесплатного показа футбола в Украине. Такую инсайдерскую информацию предоставляет проект ТаТоТаке.

Сообщается, что "Верес" окончательно должен определиться со своим концептом по трансляциям до домашнего матча против ЛНЗ (30-е сентября). На этой неделе ровняне получат финальные цифры от MEGOGO и других платформ и примут окончательное решение.

Читайте такжеНачало кубкового матча Верес – Шахтер перенесено на вечер

Пока известно, что клуб занимает постоянную и неизменную позицию:

  1. "Верес" против бесплатного показа футбола;
  2. "Верес" рассчитывает на определенную ответственность транслятора при производстве телепродукта.

Напомним, что ранее стало известно о том, что "Верес" планирует показывать свой кубковый матч с "Шахтером" только на платной подписке.

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В статье: Верес (Ровно)
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Источник:
ТаТоТаке

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Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
SSFC (Белозерье)
19.09.2023 в 12:50
Нічого від "вереса" не купую, і за їхній футбол платити не буду)
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