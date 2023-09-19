СМИ: Верес выступает против бесплатного показа футбола

Ровенский "Верес" выступает против бесплатного показа футбола в Украине. Такую инсайдерскую информацию предоставляет проект ТаТоТаке.

Сообщается, что "Верес" окончательно должен определиться со своим концептом по трансляциям до домашнего матча против ЛНЗ (30-е сентября). На этой неделе ровняне получат финальные цифры от MEGOGO и других платформ и примут окончательное решение.

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Пока известно, что клуб занимает постоянную и неизменную позицию:

"Верес" против бесплатного показа футбола; "Верес" рассчитывает на определенную ответственность транслятора при производстве телепродукта.

Напомним, что ранее стало известно о том, что "Верес" планирует показывать свой кубковый матч с "Шахтером" только на платной подписке.