Источник: Израильский клуб делал официальное предложение Днепру-1 по приобретению Пихалёнка

Один из лидеров "Днепра-1" Александр Пихаленок предметно заинтересовал "Хапоэль" (Беер-Шева) из чемпионата Израиля. Об этом сообщает сайт болельщиков Днепра "Причал".

"Хапоэль", занявший в последнем чемпионате Израиля второе место, сделал "Днепру-1" официальное предложение, однако слишком сжатые сроки не позволили продвинуться переговорам.

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Отмечается, что "Хапоэль" (Беер-Шева) – не единственный израильский клуб, рассматривающий возможность приобретения Александра Пихаленка. Зимой, как отмечает источник, ожидается борьба на трансферном рынке за лидера "Днепра-1".