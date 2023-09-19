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Источник: Израильский клуб делал официальное предложение Днепру-1 по приобретению Пихалёнка

Премьер-лига
(1 голосов)

Но трансфер провернуть не успели

Источник: Израильский клуб делал официальное предложение Днепру-1 по приобретению Пихалёнка

scdnipro1.com.ua

UA-Футбол
Новина українською

Один из лидеров "Днепра-1" Александр Пихаленок предметно заинтересовал "Хапоэль" (Беер-Шева) из чемпионата Израиля. Об этом сообщает сайт болельщиков Днепра "Причал".

"Хапоэль", занявший в последнем чемпионате Израиля второе место, сделал "Днепру-1" официальное предложение, однако слишком сжатые сроки не позволили продвинуться переговорам.

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Отмечается, что "Хапоэль" (Беер-Шева) – не единственный израильский клуб, рассматривающий возможность приобретения Александра Пихаленка. Зимой, как отмечает источник, ожидается борьба на трансферном рынке за лидера "Днепра-1".

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В статье: Александр Пихаленок СК Днепр-1
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Источник:
fcdnipro.com

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