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Президенты клубов УПЛ проведут встречу, на которой обсудят текущие проблемы лиги. В частности, судейство, - СМИ
Инициаторами выступили Полесье и Верес
Клубы УПЛ завтра, 20-го сентября, проведут неформальную встречу на уровне владельцев. Местом встречи избран конный клуб Equides Club в Лесниках.
Тема заседания – неотложные проблемы украинского клубного футбола. В частности, ожидается откровенный разговор о судействе, отмечает ТаТоТаке.
Как дополняет источник, инициаторами встречи выступили Геннадий Буткевич из "Полесья" и Иван Надеин из "Вереса". Принципиально избран формат встречи на уровне высших должностных лиц в клубах. Среди президентов/собственников по объективным причинам на встречу не попадут разве что президенты "Днепра-1", "Ворсклы", "Черноморца". Встречу могут пропустить представители "Шахтера", делегация которого не успеет вернуться из Гамбурга.
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