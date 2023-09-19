Судаков: Бразильцы Шахтера говорят только на португальском – и только между собой

Хавбек " Шахтера " Георгий Судаков рассказал, какие проблемы возникают у легионеров команды в процессе адаптации.

"С бразильцами есть трудности в общении, потому что они не знают даже английский, не говоря уже об украинском. Они говорят на португальском – и только между собой. У нас только Тарас Степаненко немного знает португальский и может с ними найти какую-то связь. Я ничего не могу сказать об этих футболистах, потому что я их особо не видел на поле".

Мне очень нравится грузин Азаров, которого мы подписали. Это очень хороший футболист. Подписали израильтянина Лемкина, это тоже неплохой футболист. Но я также думаю, что они молодые футболисты, и им нужно время. Увидим, что будет дальше", – сказал Судаков.