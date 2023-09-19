Суркис: Мы заплатили деньги за Лонвейка, а после первой пролетевшей ракеты он сказал, что оставаться не хочет

Президент " Динамо " Игорь Суркис пояснил свою позицию о том, что сейчас команда должна рассчитывать на своих воспитанников.

"Бражко - талантливый парень, но того опыта у него пока нет. Он будет только прогрессировать, а мы должны давать дорогу молодым. Потому что легионеров не пригласить.

Тот же Джастин Лонвейк. Мы заплатили деньги за него, дали хорошие условия, а после первой ракеты, пролетевшей над базой, он сказал, что оставаться тут не хочет.

Не можем рассчитывать на легионеров, и в матче с "Ворсклой" вышли 11 украинцев. Справились", – сказал Суркис.