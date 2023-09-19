Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Суркис: Мы заплатили деньги за Лонвейка, а после первой пролетевшей ракеты он сказал, что оставаться не хочет
Президент Динамо пояснил, почему клуб рассчитывает на украинцев
fcdynamo.com
Президент "
"Бражко - талантливый парень, но того опыта у него пока нет. Он будет только прогрессировать, а мы должны давать дорогу молодым. Потому что легионеров не пригласить.
Тот же Джастин Лонвейк. Мы заплатили деньги за него, дали хорошие условия, а после первой ракеты, пролетевшей над базой, он сказал, что оставаться тут не хочет.
Не можем рассчитывать на легионеров, и в матче с "Ворсклой" вышли 11 украинцев. Справились", – сказал Суркис.
- Всі новини футболу.
Підписуйтесьна телеграм UA-Футбол
Популярное сейчас
- Немецкий дебют. Шахтер – Порту. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 19.09.23
- Бил лежачих, наступал на Месси, нырял в финале ЛЧ: Шахтер сыграет против главного злодея эпохи
- Барселона – Антверпен. Анонс и прогноз матча 1-го тура группового этапа ЛЧ на 19.09.2023
- Форвард Руха: В конце матча судья ошибся, когда засчитал гол ЛНЗ
- Жена Конопли рассказала про скандальный разрыв с защитником Динамо. ВИДЕО
- Изменился до неузнаваемости. Милевский показал, как поддерживал сборную в матче с Италией. ВИДЕО
Новости по теме
- 22:47 Украинские Суркис: У Сидорчука есть возможность вернуться в Динамо, потому что это верный динамовец
- 20:45 Украинские Суркис: Пока такой период войны, украинские ребята должны забронировать место в основе
- 14:08 Украинские "Я понимаю, что мне не хватает голов и передач. Я не тупой". Кабаев ответил критикам