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Суркис: Мы заплатили деньги за Лонвейка, а после первой пролетевшей ракеты он сказал, что оставаться не хочет

Премьер-лига
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Президент Динамо пояснил, почему клуб рассчитывает на украинцев

Суркис: Мы заплатили деньги за Лонвейка, а после первой пролетевшей ракеты он сказал, что оставаться не хочет

fcdynamo.com

Новина українською

Президент "Динамо" Игорь Суркис пояснил свою позицию о том, что сейчас команда должна рассчитывать на своих воспитанников.

"Бражко - талантливый парень, но того опыта у него пока нет. Он будет только прогрессировать, а мы должны давать дорогу молодым. Потому что легионеров не пригласить.

Тот же Джастин Лонвейк. Мы заплатили деньги за него, дали хорошие условия, а после первой ракеты, пролетевшей над базой, он сказал, что оставаться тут не хочет.

Не можем рассчитывать на легионеров, и в матче с "Ворсклой" вышли 11 украинцев. Справились", – сказал Суркис.

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В статье: Игорь Суркис Динамо (Киев)
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Источник:
ПРОФУТБОЛ Digital

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