Сабо - о матче Динамо - Ворскла: Тыры-пыры играть не интересно. Сейчас в такой футбол никто не играет

Экс-тренер "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо высказал свое мнение о матче 7-го тура УПЛ, в котором киевляне обыграли "Ворсклу" (2:0).

"Это не мой футбол. "Тыры-пыры" играть не интересно – туда мяч покатили, сюда покатили, пешком походили. Сейчас в такой футбол никто не играет.

"Динамо" было сильнее. "Ворсклу" Скрипника вижу впервые. Его "Заря" была приличной командой и мы получали удовольствие от ее игры. Сейчас мы видим "тыры-пыры". Много брака от игроков обеих команд. Бывало, что банально мяч не могут остановить в простой ситуации. За такие эпизоды я говорил на послематчевых разборах: "Не можешь остановить?! Останавливай руками!".

Не понятно за счет чего "Ворскла" хотела забивать "Динамо". Единственный момент у полтавчан – удар в штангу от Кане. Нет нападающего в команде, как и в "Динамо" и "Шахтере". Чем футбол хорош? Когда забивают голы, есть голевые моменты – концовка матча в исполнении "Динамо" была интересной.

У Буяльского было три момента. В первом нужно было просто пробить в дальний угол. Сколько там осталось – 10 или 9 метров? Во втором моменте была та же картина и он снова хочет перебросить. Буяльский играет непонятно в кого. Возможно, в свободного художника. Ярмоленко играет разыгрывающего, неплохо держит мяч, отдает. Вместо Сидорчука сыграл Бражко – молодой, подает надежды, но его практически не было видно впереди. Посмотрим, как будет играть дальше. Неплохо сыграл Попов и Биловар тоже хорошо провел эту игру", – сказал Сабо.