Бражко: Играть при отсутствии переездов легче, но без еврокубков тоже не очень хорошо

Хавбек " Динамо " Владимир Бражко рассказал о матче 7-го тура УПЛ, в котором киевляне обыграли "Ворсклу" (2:0).

– Трудная игра. Хорошо, что завоевали положительный результат, но могли забивать больше. Надеюсь, в следующих матчах улучшим результативность и будем больше забивать.

– После ухода Сергея Сидорчука болельщики возлагают на вас большие надежды. Что вы об этом думаете?

– Можно сказать, я благодарю за доверие, что дали шансы проявить себя. Буду делать все, чтобы команда побеждала. Буду делать все от себя зависящее, чтобы все были довольны – и я, и болельщики, и тренер.

– Сегодня команда впервые в этом сезоне не пропустила. Это лучше отлаженная игра в обороне или отсутствие моментов у "Ворсклы"?

– Были опасные моменты. Но я считаю, что мы сегодня хорошо сыграли в обороне. Надеюсь, будем забивать больше и меньше пропускать.

– Насколько легче команде играть при отсутствии переездов?

– Можно сказать, что легче. Но без еврокубков тоже не очень хорошо. Однако, что есть – то есть. Будем побеждать в чемпионате.