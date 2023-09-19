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Бражко: Играть при отсутствии переездов легче, но без еврокубков тоже не очень хорошо
Хавбек Динамо рассказал о победе над Ворсклой
instagram.com/vova.brazhko
Хавбек "
– Трудная игра. Хорошо, что завоевали положительный результат, но могли забивать больше. Надеюсь, в следующих матчах улучшим результативность и будем больше забивать.
– После ухода Сергея Сидорчука болельщики возлагают на вас большие надежды. Что вы об этом думаете?
– Можно сказать, я благодарю за доверие, что дали шансы проявить себя. Буду делать все, чтобы команда побеждала. Буду делать все от себя зависящее, чтобы все были довольны – и я, и болельщики, и тренер.
– Сегодня команда впервые в этом сезоне не пропустила. Это лучше отлаженная игра в обороне или отсутствие моментов у "Ворсклы"?
– Были опасные моменты. Но я считаю, что мы сегодня хорошо сыграли в обороне. Надеюсь, будем забивать больше и меньше пропускать.
– Насколько легче команде играть при отсутствии переездов?
– Можно сказать, что легче. Но без еврокубков тоже не очень хорошо. Однако, что есть – то есть. Будем побеждать в чемпионате.
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