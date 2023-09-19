  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Судаков: Предложений от Ювентуса не было. Да, интерес есть, но интерес есть от многих команд
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Судаков: Предложений от Ювентуса не было. Да, интерес есть, но интерес есть от многих команд

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Поиграть в топ-5 чемпионатах Европы стремится каждый игрок

Судаков: Предложений от Ювентуса не было. Да, интерес есть, но интерес есть от многих команд

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Хавбек "Шахтера" Георгий Судаков рассказал о возможном интересе к нему "Ювентуса", о чем ранее писали СМИ.

– Когда смотрите матчи своих друзей в европейских чемпионатах, возникают мысли, что и вам тоже так хочется?

– Конечно, все мы стремимся играть в топ-5 чемпионатах. Это 100%. Каждый об этом мечтает, все мы для этого работаем. Но на этот момент я так же нахожусь в одном из топклубов Европы, мы каждый год играем в Лиге чемпионов. Сейчас я начал играть в сборной. Поэтому когда придет время, все возможно.

Читайте такжеЮвентус интересуется лидером Шахтера

Все понимают, что это зависит не только от меня. Это зависит также от предложения, клуба, президента. Много очень факторов, влияющих на переход. Но, как я уже сказал, я об этом не могу даже думать, потому что я футболист "Шахтера".

– Есть информация, что за вами следит спортивный директор "Ювентуса" Клаудио Джунтоли. Были ли вообще контакты от клубов с вами или с вашим агентом?

– Я тоже об этом слышал. Но какого-либо подтверждения, заявления или предложения – ничего такого не было. Да, интерес есть, но интерес есть у многих команд. Я на это не обращаю внимания. Сейчас я футболист "Шахтера", у меня долгосрочный контракт и все мои мысли только с "горняками". Сейчас у нас очень хороший отрезок. Я не могу думать о другой команде, когда нахожусь в "Шахтере".

По теме
yellow-arrow
Бражко: Играть при отсутствии переездов легче, но без еврокубков тоже не очень хорошо
yellow-arrow
Вероятно, уйдет к Шаблию. Супряга сменит агентскую компанию
yellow-arrow
Хавбек Кривбасса: Нужно набирать максимум очков, чтобы попасть в зону еврокубков
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ювентус (Турин) Шахтер (Донецк) Георгий Судаков
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Трибуна

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде