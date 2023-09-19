Судаков: Предложений от Ювентуса не было. Да, интерес есть, но интерес есть от многих команд

Хавбек "Шахтера" Георгий Судаков рассказал о возможном интересе к нему "Ювентуса", о чем ранее писали СМИ.

– Когда смотрите матчи своих друзей в европейских чемпионатах, возникают мысли, что и вам тоже так хочется?

– Конечно, все мы стремимся играть в топ-5 чемпионатах. Это 100%. Каждый об этом мечтает, все мы для этого работаем. Но на этот момент я так же нахожусь в одном из топклубов Европы, мы каждый год играем в Лиге чемпионов. Сейчас я начал играть в сборной. Поэтому когда придет время, все возможно.

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Все понимают, что это зависит не только от меня. Это зависит также от предложения, клуба, президента. Много очень факторов, влияющих на переход. Но, как я уже сказал, я об этом не могу даже думать, потому что я футболист "Шахтера".

– Есть информация, что за вами следит спортивный директор "Ювентуса" Клаудио Джунтоли. Были ли вообще контакты от клубов с вами или с вашим агентом?

– Я тоже об этом слышал. Но какого-либо подтверждения, заявления или предложения – ничего такого не было. Да, интерес есть, но интерес есть у многих команд. Я на это не обращаю внимания. Сейчас я футболист "Шахтера", у меня долгосрочный контракт и все мои мысли только с "горняками". Сейчас у нас очень хороший отрезок. Я не могу думать о другой команде, когда нахожусь в "Шахтере".