Крыськив: Ван Леувен внес много новых правил и никто не может с этим спорить, все должны их выполнять

Хавбек " Шахтера " Дмитрий Крыськив рассказал о работе под руководством Патрика ван Леувена, который принял команду этим летом.

– Известно, что ван Леувен – суровый тренер. Что он ввел в распорядок команды, какие правила добавились?

– Да, действительно это суровый тренер. У него все должно быть, как он скажет. К примеру, у нас каждый прием пищи происходит исключительно по часам. Не минутой раньше, не минутой позже. Вся команда заходит, и тогда все начинают есть. Когда ты находишься на сборе или на заезде, то должен быть в, так сказать, униформе "Шахтера". Все должны выглядеть одинаково, никто не должен ничем выделяться.

На тренировку нельзя надевать никаких украшений, ни браслета, ни какого-нибудь крестика не быть часов. Все перед тренировкой снимаешь. На самом деле, много новых правил он внес и никто не может с этим спорить, все должны только их выполнять. У нас есть группа в WhatsApp и там все четко написано.

Еще как пример, если тренировка утром, ты обязательно должен быть на завтраке и на обеде, а если вечерняя – то на обеде и ужине. И это может тебе не нравиться, ты ведь хочешь больше времени проводить с семьей, но это действительно помогает твоему режиму. Плюс команда будет вместе и это тоже объединяет.

– А как в начале восприняли эти правила футболисты?

– Сначала ты не понимаешь для чего это, а потом ты с другой стороны смотришь и наоборот видишь в этом какой-то позитив.

– Такие строгие правила наверняка предусматривают штрафы. Есть ли они и сколько в команде уже было прецедентов?

– Кажется, еще ни одного штрафа не было в команде. Поначалу сезона все четко соблюдают правила. Не вспомню, чтобы кто-то был оштрафован.