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Бюджет расписан до конца сезона. У Черноморца не должно возникнуть проблем в связи с арестом владельцев клуба
А вот что будет дальше - сложно предположить
Фото: ФК Чорноморець
Одесский "
Как сообщил журналист и соведущий проекта ТаТоТаке Михаил Спиваковский, ситуация в клубе стабильная.
"Бюджет клуба был спланирован до конца сезона, и поэтому критических проблем до конца сезона у "Черноморца" быть не должно.
Что дальше - никто не может сказать.
Более того, могу сказать, что игроки команды недавно получили зарплату за август", - сказал Спиваковский.
Напомним, что Борис Кауфман и Алекс Борухович, являющиеся бизнес-партнерами и финансирующие одесский коллектив, сейчас проходят подозреваемыми по делу о присвоении имущества международного аэропорта "Одесса", где общая сумма ущерба оценивается в 2,5 миллиарда гривен.
Оба бизнесмена были помещены под стражу с правом залога 268 и 120 млн гривен соответственно.
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