Бюджет расписан до конца сезона. У Черноморца не должно возникнуть проблем в связи с арестом владельцев клуба

Одесский " Черноморец " до конца сезона не должен испытывать финансовых проблем из-за ареста владельцев клуба Алекса Боруховича (ранее – Александр Грановский) и Бориса Кауфмана.

Как сообщил журналист и соведущий проекта ТаТоТаке Михаил Спиваковский, ситуация в клубе стабильная.

"Бюджет клуба был спланирован до конца сезона, и поэтому критических проблем до конца сезона у "Черноморца" быть не должно.

Что дальше - никто не может сказать.

Более того, могу сказать, что игроки команды недавно получили зарплату за август", - сказал Спиваковский.