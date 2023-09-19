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Бюджет расписан до конца сезона. У Черноморца не должно возникнуть проблем в связи с арестом владельцев клуба

Премьер-лига
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А вот что будет дальше - сложно предположить

Бюджет расписан до конца сезона. У Черноморца не должно возникнуть проблем в связи с арестом владельцев клуба

Фото: ФК Чорноморець

Новина українською

Одесский "Черноморец" до конца сезона не должен испытывать финансовых проблем из-за ареста владельцев клуба Алекса Боруховича (ранее – Александр Грановский) и Бориса Кауфмана.

Как сообщил журналист и соведущий проекта ТаТоТаке Михаил Спиваковский, ситуация в клубе стабильная.

"Бюджет клуба был спланирован до конца сезона, и поэтому критических проблем до конца сезона у "Черноморца" быть не должно.

Что дальше - никто не может сказать.

Более того, могу сказать, что игроки команды недавно получили зарплату за август", - сказал Спиваковский.

Читайте такжеСовладельца Черноморца Боруховича также арестовали по делу о незаконном завладении аэропортом Одесса

Напомним, что Борис Кауфман и Алекс Борухович, являющиеся бизнес-партнерами и финансирующие одесский коллектив, сейчас проходят подозреваемыми по делу о присвоении имущества международного аэропорта "Одесса", где общая сумма ущерба оценивается в 2,5 миллиарда гривен.

Оба бизнесмена были помещены под стражу с правом залога 268 и 120 млн гривен соответственно.

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В статье: Александр Грановский Черноморец (Одесса) Борис Кауфман
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Источник:
ТаТоТаке

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