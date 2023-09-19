Источник: Услуги Рудько до подписания контракта с Шахтером предлагали "более скромныv" клубам УПЛ

Агенты голкипера Артура Рудько , который летом находился в статусе свободного агента, предлагали услуги вратаря нескольким клубам УПЛ.

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Как сообщает журналист и комментатор Виктор Вацко, кипера до подписания "Шахтером" предлагали "более скромным" клубам УПЛ, которые, впрочем отказались от услуг игрока.

В итоге, 31-летний вратарь подписал контракт с "горняками".

Напомним, что Рудько уже дебютировал за "Шахтер" в матче УПЛ с "Оболонью" (1:0).