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Корниенко: Динамо и Шахтер – гранды украинского футбола - с ними всегда сложно создавать моменты

Премьер-лига
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Полтавчане проиграли киевлянам

Корниенко: Динамо и Шахтер – гранды украинского футбола - с ними всегда сложно создавать моменты

vorskla.com.ua

Новина українською

Защитник "Ворсклы" Виктор Корниенко прокомментировал матч своей команды против "Динамо" (0:2) в 7-м туре УПЛ, а также рассказал, как происходит процесс набора формы.

– Гостевое поражение от "Динамо" – не лучший результат встречи. Что думаешь о матче и его результате?

– Это "Динамо", с ним всегда тяжело играть. Мы хотели выполнить свой план на игру, но… Что-то удавалось, что-то нет.

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– Начало матча было тяжелым для "Ворсклы": киевляне забили гол и создали еще много моментов у ворот Исенко…

– Могу сказать, что "Динамо" и "Шахтер" – гранды украинского футбола. В противостоянии с этими клубами сложно создавать моменты у ворот противника.

– В прошлом сезоне ты многое пропустил из-за травмы и последующего восстановления. Какое сейчас твое физическое состояние?

– Постепенно набираю силу, хотя, тяжело еще. Для меня это был третий поединок этого сезона. 90 минут встречи провести еще тяжеловато, а вот минут 50-60 – вполне.

– Как ты считаешь, на что может рассчитывать нынешний состав "Ворсклы" в УПЛ?

– У нас хорошая команда. Всегда нужно стремиться показывать свой футбол и победы от нас никуда не денутся.

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В статье: Ворскла (Полтава) Динамо (Киев) Виктор Корниенко
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Источник:
Sport Arena

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Комментарии (1)
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Mexxxxx (Просяная)
19.09.2023 в 21:48
Грааанди.... Які приємні спогади навіяли ці слова. А йому треба підказати, що це звичайні команди зараз, в епоху грандів вони б плилися в другій половині таблиці. Тому треба виходити грати не з вивісками, а з реальними гравцями.
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