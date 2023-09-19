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Корниенко: Динамо и Шахтер – гранды украинского футбола - с ними всегда сложно создавать моменты
Полтавчане проиграли киевлянам
vorskla.com.ua
Защитник "Ворсклы" Виктор Корниенко прокомментировал
– Гостевое поражение от "Динамо" – не лучший результат встречи. Что думаешь о матче и его результате?
– Это "Динамо", с ним всегда тяжело играть. Мы хотели выполнить свой план на игру, но… Что-то удавалось, что-то нет.
– Начало матча было тяжелым для "Ворсклы": киевляне забили гол и создали еще много моментов у ворот Исенко…
– Могу сказать, что "Динамо" и "Шахтер" – гранды украинского футбола. В противостоянии с этими клубами сложно создавать моменты у ворот противника.
– В прошлом сезоне ты многое пропустил из-за травмы и последующего восстановления. Какое сейчас твое физическое состояние?
– Постепенно набираю силу, хотя, тяжело еще. Для меня это был третий поединок этого сезона. 90 минут встречи провести еще тяжеловато, а вот минут 50-60 – вполне.
– Как ты считаешь, на что может рассчитывать нынешний состав "Ворсклы" в УПЛ?
– У нас хорошая команда. Всегда нужно стремиться показывать свой футбол и победы от нас никуда не денутся.
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