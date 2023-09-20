  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Вивчаренко: От Сидорчука доставалось всем. Как капитан, он мог как напихать, так и поддержать тебя
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вивчаренко: От Сидорчука доставалось всем. Как капитан, он мог как напихать, так и поддержать тебя

Премьер-лига
(1 голосов)

Новым капитаном киевлян будет Буяльский

Вивчаренко: От Сидорчука доставалось всем. Как капитан, он мог как напихать, так и поддержать тебя

fcdynamo.kiev.ua

UA-Футбол
Новина українською

Вивчаренко рассказал о роли бывшего капитана Сергея Сидорчука в Динамо.


- Твой комментарий относительно ухода из Динамо Сидорчука?

- С Ворсклой была лишь первая игра без Сидорчука. Сергей - легенда Динамо, наш капитан. На мой взгляд - это потеря. Но насколько она весома для нас, покажут дальнейшие наши игры.

- Какая роль Сидорчука была вне поля?

- Как капитан, он мог как "напихать", так и поддержать тебя.

- Тебе доставалось от него?

- Да всем доставалось, кто плохо играл.

- Позицию Сидорчука занял на поле Бражко. Как считаешь, он готов его заменить?

- Да. За год, который Бражко провел в Заре, он значительно прибавил. Прежде всего, в уверенности. Да и в игровых компонентах у него есть сдвиги в лучшую сторону: отбор мяча, точность передач. Хотя и в академии он этим отличался.

- Вы выбирали нового капитана или его назначил Луческу?

- Не знаю. Я уже две недели не тренируюсь с командой. Слышал, что Ярмоленко сказал: "В стране война, поэтому выборов нет". На игру с Ворсклой с капитанской повязкой команду вывел на поле Буяльский, значит, теперь он наш капитан.

По теме
yellow-arrow
Вивчаренко: В будущем хотел бы поиграть в Англии. Была ли конкретика от Бернли? Не знаю
yellow-arrow
Голкипер ЛНЗ Пеньков: Дулуб - профессионал своего дела
yellow-arrow
Представители Шахтера не будут присутствовать на встрече владельцев клубов УПЛ
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Константин Вивчаренко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
sport-express

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде