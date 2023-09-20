Вивчаренко: От Сидорчука доставалось всем. Как капитан, он мог как напихать, так и поддержать тебя

Вивчаренко рассказал о роли бывшего капитана Сергея Сидорчука в Динамо.



- Твой комментарий относительно ухода из Динамо Сидорчука?

- С Ворсклой была лишь первая игра без Сидорчука. Сергей - легенда Динамо, наш капитан. На мой взгляд - это потеря. Но насколько она весома для нас, покажут дальнейшие наши игры.

- Какая роль Сидорчука была вне поля?

- Как капитан, он мог как "напихать", так и поддержать тебя.

- Тебе доставалось от него?

- Да всем доставалось, кто плохо играл.

- Позицию Сидорчука занял на поле Бражко. Как считаешь, он готов его заменить?

- Да. За год, который Бражко провел в Заре, он значительно прибавил. Прежде всего, в уверенности. Да и в игровых компонентах у него есть сдвиги в лучшую сторону: отбор мяча, точность передач. Хотя и в академии он этим отличался.

- Вы выбирали нового капитана или его назначил Луческу?

- Не знаю. Я уже две недели не тренируюсь с командой. Слышал, что Ярмоленко сказал: "В стране война, поэтому выборов нет". На игру с Ворсклой с капитанской повязкой команду вывел на поле Буяльский, значит, теперь он наш капитан.