Ошибки Шандора и Балакина. Комитет арбитров УАФ прокомментировал спорные эпизоды седьмого тура УПЛ

Главный эксперт по арбитражу УАФ Никола Риццоли прокомментировал эпизоды судейства матчей 7-го тура Vbet Лиги-2023/2024 "Кривбасс" - "Верес", "Шахтер" - "Оболонь", "ЛНЗ" - "Рух" и "Александрия" - "Минай".

Vbet Лига. 7-й тур

"Кривбасс" - "Верес". Арбитр - Анастасия Романюк.

32 мин.

Решение на поле: штрафной удар без карточки.

Правильное решение: пенальти без карточки.

Объяснение/рассуждения: арбитр назначает штрафной удар за нарушение в виде игры рукой, оцененной как произошедшей за пределами штрафной площадки. В этом случае контакт между рукой и мячом является заслуживающим наказания, потому что у защитника в попытке создать препятствие собственным телом рука немного отставлена, и он рискует, оставаясь на траектории удара и не контролируя собственное тело.

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В этом случае рука неестественным образом увеличивает поверхность удара и препятствия. Считать эту ситуацию с игрой рукой такой, что заслуживает наказания, является правильным.

VAR: VAR правильно вмешивается для того, чтобы еще раз показать ситуацию и то, что она произошла именно внутри штрафной, а не за ее пределами (как это было оценено арбитром на поле). Правильным решением, согласно новым рекомендациям УЕФА, является пенальти без желтой карточки (ПНП - просмотр на поле).

"Шахтер" - "Оболонь". Арбитр - Николай Балакин.

54 мин.

Решение на поле: штрафной удар без карточки.

Правильное решение: нет нарушения/нет карточки.

Объяснение/рассуждения: арбитр назначает штрафной удар за нарушение в виде игры рукой, оцененной как произошедшей за пределами штрафной площадки. Также и в этом эпизоде защитник в попытке создать препятствие рискует, оставаясь на траектории удара и не контролируя собственное тело.

Однако в этом случае рука не увеличивает площади попадания, поскольку полностью прижата к груди (если бы мяч попал в другую, правую руку, то было бы совсем по-другому). Считать эту ситуацию с контактом между рукой и мячом такой, что не заслуживает наказания, является правильным.

VAR: арбитр ждет, прежде чем свистнуть нарушение, для того, чтобы проверить наличие преимущества. VAR правильно вмешивается, предоставляя арбитру возможность проверить то, что мяч коснулся именно левой руки (наказания нет), а не правой. Правильным решением является следующее: нет нарушения и нет карточки (ПНП - просмотр на поле).

"ЛНЗ" - "Рух". Арбитр - Александр Каленов.

90+1 мин.

Решение на поле: нет нарушения/гол.

Правильное решение: нет нарушения/гол.

Объяснение/рассуждения: арбитр правильно решил, что обе ситуации не подлежат наказанию, и продолжил игру, которая привела к голу. Первый эпизод представляет собой контакт между ступнями игроков, который, конечно, является таким, что не подлежит наказанию ни одного из них, поскольку они вели борьбу за мяч.

Футбол является контактным видом спорта, и ни один из двух не демонстрирует несдержанного поведения по отношению к сопернику. Игра была продолжена правильно. В результате незначительного контакта оба игрока потеряли равновесие и упали. При этом нападающий касается мяча опорной правой рукой, которой опирается на газон, чтобы удержаться, поэтому - это не заслуживает наказания.

Следует подчеркнуть, что контакт происходит, когда мяч практически остановился, и поэтому это не может помочь контролировать его. Следовательно, правильным решением было продолжить игру, которая привела к голу.

Следует отметить, что гол был забит по правилам, поскольку это сделал партнер по команде (№ 9 "ЛНЗ"), и при этом факта "немедленности" не было. Если бы же № 9 после того, как коснулся мяча, сразу напрямую забил гол, то его следовало бы отменить из-за касания рукой по факту "немедленности".

VAR: в этом случае VAR ограничивается проверкой видео, поскольку действия являются вполне правильными на протяжении всего развития ПФАД (ПФАД - начальная фаза атакующих действий).

"Александрия" - "Минай". Арбитр - Александр Шандор.

90+7 мин.

Решение на поле: завершить игру

Правильное решение: продолжить игру.

Объяснение/рассуждения: арбитр позволяет выполнить угловой на 90+7-й минуте, и поскольку мяч был подан в середину штрафной площадки, согласно методическим рекомендациям Комитета арбитров УАФ, игра должна была продолжаться до тех пор, пока мяч был бы выбит за пределы штрафной или поля.

В этом случае арбитр ошибся и свистнул, когда мяч еще находился в штрафной площадке (возможно, он ошибочно полагал, что он вышел за линию ворот), он должен был дать возможность закончить действия.

VAR: к сожалению, VAR не имеет никакого права вмешиваться после того, как арбитр свистнул о завершении игры (вне протокола VAR).