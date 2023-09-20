Представители Динамо и Кривбасса. УПЛ назвали лучших игрока и тренера 7-го тура

Пресс-служба УПЛ объявила победителей голосования в номинациях лучшему тренеру и лучшему игроку 7-го тура чемпионата.

На первом этапе Лига опросила журналистов и партнеров, на втором этапе в социальных сетях голосовали болельщики.

Отталкиваясь от выводов экспертов, на голосование было вынесено по четыре номинанта, из которых зрители выбирали своих фаворитов тура.

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По итогам голосования лучшим игроком и тренером 7-го тура стали форвард "Динамо" Владислав Ванат и наставник "Кривбасса" Юрий Вернидуб.

Напомним, что в 7-м туре "Кривбасс" вырвал победу над "Вересом" (2:1), забив решающий гол на 85-й минуте. "Динамо" же обыграло "Ворсклу" (2:0), Ванат в этом матче отдал красивую голевую передачу.

Результаты голосования:

Владислав Ванат:

Instagram: 51%

Telegram: 51%

Google Form: 51%

Юрий Вернидуб: