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Представители Динамо и Кривбасса. УПЛ назвали лучших игрока и тренера 7-го тура

Премьер-лига
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Поздравления принимают Владислав Ванат и Юрий Вернидуб

Представители Динамо и Кривбасса. УПЛ назвали лучших игрока и тренера 7-го тура

upl.ua

Новина українською

Пресс-служба УПЛ объявила победителей голосования в номинациях лучшему тренеру и лучшему игроку 7-го тура чемпионата.

На первом этапе Лига опросила журналистов и партнеров, на втором этапе в социальных сетях голосовали болельщики.

Отталкиваясь от выводов экспертов, на голосование было вынесено по четыре номинанта, из которых зрители выбирали своих фаворитов тура.

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По итогам голосования лучшим игроком и тренером 7-го тура стали форвард "Динамо" Владислав Ванат и наставник "Кривбасса" Юрий Вернидуб.

Напомним, что в 7-м туре "Кривбасс" вырвал победу над "Вересом" (2:1), забив решающий гол на 85-й минуте. "Динамо" же обыграло "Ворсклу" (2:0), Ванат в этом матче отдал красивую голевую передачу.

Результаты голосования:

Владислав Ванат:

  • Instagram: 51%
  • Telegram: 51%
  • Google Form: 51%

Юрий Вернидуб:

  • Instagram: 34%
  • Telegram: 48%
  • Google Form: 29%
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В статье: Юрий Вернидуб Кривбасс (Кривой Рог) Динамо (Киев) Владислав Ванат
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Источник:
УПЛ

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