Палкин: ФИФА всегда говорит что футбол – это одна большая семья, но нас просто выгнали из нее

Генеральный директор " Шахтера " Сергей Палкин в очередной раз подверг критике ФИФА за решение Ассоциации, которое позволило легионерам украинских клубов приостанавливать контракты в одностороннем порядке после начала полномасштабной войны.

- ФИФА разрушила украинский футбол, разрушила нашу основу и нашу конкурентоспособность.

- Потому что с начала войны они позволили иностранным игрокам расторгнуть контракты и уйти бесплатно, верно?

- Именно так. Такой пример: в начале войны на нашем балансе еще оставалось 40 миллионов невыплаченных платежей за наши подписания. Распространенной практикой является оплата в рассрочку. Но внезапно у нас больше не было ничего взамен, потому что зарубежные звезды могли просто уйти от нас, и все доходы исчезли. Никаких консультаций с ФИФА никогда не было – до сегодняшнего дня. ФИФА всегда объясняет, что футбол - это одна большая семья. Но нас просто выгнали из нее. Мы смогли договориться со всеми иностранными игроками, никому не пришлось возвращаться в зону боевых действий. Мы уже знаем, что это наша война, а не война южноамериканских профессионалов.

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- Иск о компенсации провалился в Международном спортивном арбитражном суде, и теперь вы даже хотите подать иск против ФИФА в Еврокомиссию.

- И для этого мы принимаем меры против отдельных клубов. Мы ведем переговоры с "Тоттенхэмом" и их боссом Дэниелом Леви о том, чтобы они выплатили нам компенсацию за Манора Соломона. Мы привезли его за шесть миллионов, обучили, его рыночная стоимость составляет 18 миллионов, а потом он уходит в "Тоттенхэм" за ноль евро, и никого это не волнует.

Мы также принимаем меры против "Лиона" и "Галатасарая" вместе с ФИФА по поводу аналогичного трансфера нашего игрока Тете. И знаете, кто выигрывает больше всего? Агенты! Бывают случаи, когда они предлагают игрокам бесплатный трансфер от нас и сами собирают крупную сумму денег. ФИФА позволяет агентам исключать украинский футбол.