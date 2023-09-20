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Палкин: Было важно показать Путину и российскому народу, что Украина и украинский футбол живы, что мы не сдаемся
Генеральный директор Шахтера рассказал европейским СМИ о футболе во время войны
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Генеральный директор "
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"Я очень горжусь. Когда началась война, мы неделями не думали о футболе и все подвергали сомнению. Будет ли клуб вообще существовать? Через несколько недель мы поняли: если мы остановимся сейчас, будет невероятно сложно когда-либо снова запустить украинский футбол. Но речь идет о большем...
Было важно показать всему миру, Путину и российскому народу, что Украина и украинский футбол живы и что мы тоже не сдаемся. У нас, как у участников Лиги чемпионов, есть своя роль: мы продолжаем рассказывать историю этой агрессивной войны и можем собирать пожертвования или помогать с налогами за трансферные выплаты. Потом мы думаем о спортивных успехах. На войне каждый обязан помочь Украине, независимо от того, как это будет сделано. И если все будут так поступать, мы выиграем и эту войну", - сказал Палкин.
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