Палкин: Было важно показать Путину и российскому народу, что Украина и украинский футбол живы, что мы не сдаемся

Генеральный директор " Шахтера " Сергей Палкин перед стартом команды в Лиге чемпионов рассказал немецкой прессе о том, как живет украинский футбол во время войны.

"Я очень горжусь. Когда началась война, мы неделями не думали о футболе и все подвергали сомнению. Будет ли клуб вообще существовать? Через несколько недель мы поняли: если мы остановимся сейчас, будет невероятно сложно когда-либо снова запустить украинский футбол. Но речь идет о большем...

Было важно показать всему миру, Путину и российскому народу, что Украина и украинский футбол живы и что мы тоже не сдаемся. У нас, как у участников Лиги чемпионов, есть своя роль: мы продолжаем рассказывать историю этой агрессивной войны и можем собирать пожертвования или помогать с налогами за трансферные выплаты. Потом мы думаем о спортивных успехах. На войне каждый обязан помочь Украине, независимо от того, как это будет сделано. И если все будут так поступать, мы выиграем и эту войну", - сказал Палкин.