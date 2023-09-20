Вивчаренко: Шахтер есть Шахтер. Другие команды меня не интересуют, я за ними вообще не слежу

Защитник " Динамо " Константин Вивчаренко рассказал, что в нынешнем сезоне главным соперником киевлян он традиционно считает донецкий "Шахтер".

– Когда играете против "Шахтера", кто для тебя самый опасный футболист?

– Зубков – очень хороший, технический игрок. А еще: Бондаренко, Судаков – индивидуально сильные футболисты. Поэтому "Шахтер" есть "Шахтер", он всегда для нас опасен.

– Вам реально в этом сезоне составить им конкуренцию?

– Да у нас нет другой цели. Все соревнования, в которых "Динамо" участвует для нас, важны. Потому на каждую игру будем выходить с целью победить.

– Что скажешь о других командах?

– Честно говоря, меня другие команды не интересуют. Я за ними вообще не слежу.

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– Но ведь ты не можешь не видеть, кто там наверху турнирной таблицы. "Кривбасс", "Рух" – это выскочки?

– У "Руха" совсем молодая команда. Не знаю, как их хватит. В последнем туре они уже оступились – в игре с ЛНЗ. "Кривбасс" – хорошая команда, у нее высокий потенциал. "Днепр-1", когда в его составе был Довбик, явно был сильнее. Но с амбициями у них все хорошо, поэтому они будут стремиться вверх. Кстати, как и "Заря". Прошлый сезон для луганской команды был очень хорошим, сейчас у них новый тренер, происходят какие-то изменения, посмотрим, к чему это приведет. Кто и как выступит, будет виден из турнирной таблицы в конце сезона.