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Вивчаренко: Шахтер есть Шахтер. Другие команды меня не интересуют, я за ними вообще не слежу
Главный соперник киевлян - это горняки
Фото: ФК Динамо Київ
Защитник "
– Когда играете против "Шахтера", кто для тебя самый опасный футболист?
– Зубков – очень хороший, технический игрок. А еще: Бондаренко, Судаков – индивидуально сильные футболисты. Поэтому "Шахтер" есть "Шахтер", он всегда для нас опасен.
– Вам реально в этом сезоне составить им конкуренцию?
– Да у нас нет другой цели. Все соревнования, в которых "Динамо" участвует для нас, важны. Потому на каждую игру будем выходить с целью победить.
– Что скажешь о других командах?
– Честно говоря, меня другие команды не интересуют. Я за ними вообще не слежу.
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– Но ведь ты не можешь не видеть, кто там наверху турнирной таблицы. "Кривбасс", "Рух" – это выскочки?
– У "Руха" совсем молодая команда. Не знаю, как их хватит. В последнем туре они уже оступились – в игре с ЛНЗ. "Кривбасс" – хорошая команда, у нее высокий потенциал. "Днепр-1", когда в его составе был Довбик, явно был сильнее. Но с амбициями у них все хорошо, поэтому они будут стремиться вверх. Кстати, как и "Заря". Прошлый сезон для луганской команды был очень хорошим, сейчас у них новый тренер, происходят какие-то изменения, посмотрим, к чему это приведет. Кто и как выступит, будет виден из турнирной таблицы в конце сезона.
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