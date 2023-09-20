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Григорчук с большим отрывом: рейтинг тренеров УПЛ, которые провели наибольшее количество матчей с нынешним клубом
Луческу на втором месте рейтинга
фото - Олександр Приходько
Лидером рейтинга с большим отрывом стал главный тренер одесского "Черноморца" Роман Григорчук, который провел во главе своей нынешней команды 139 игр.
Ближайшим преследователем Григорчука является рулевой "Динамо" Мирча Луческу, который провел с киевлянами 70 матчей в УПЛ.
Закрывает тройку "гвардейцев" наставник "Колоса" Ярослав Вишняк. 41-летний специалист во главе команды из Ковалевки провел 43 поединка.
Главные тренеры клубов УПЛ 2023/24, проведшие наибольшее количество матчей с нынешним клубом:
- Роман Григорчук ("Черноморец") - 139 игр;
- Мирча Луческу ("Динамо") - 70 игр;
- Ярослав Вишняк ("Колос") - 43 игры;
- Юрий Вернидуб ("Кривбасс") - 37 игр;
- Владимир Шаран ("Минай") - 37 игр.
Меньше всего матчей со своими клубами среди нынешних наставников клубов УПЛ провели Юрий Максимов ("Днепр-1") и Валерий Кривенцов ("Заря"). Оба специалиста лишь недавно официально возглавили свои команды и успели провести лишь одну игру.
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