Григорчук с большим отрывом: рейтинг тренеров УПЛ, которые провели наибольшее количество матчей с нынешним клубом

Украинская Премьер-лига опубликовала интересный рейтинг тренеров команд чемпионата Украины сезона 2023/24, которые провели с нынешним клубом провели больше всего игр.

Лидером рейтинга с большим отрывом стал главный тренер одесского "Черноморца" Роман Григорчук, который провел во главе своей нынешней команды 139 игр.

Ближайшим преследователем Григорчука является рулевой "Динамо" Мирча Луческу, который провел с киевлянами 70 матчей в УПЛ.

Закрывает тройку "гвардейцев" наставник "Колоса" Ярослав Вишняк. 41-летний специалист во главе команды из Ковалевки провел 43 поединка.

Главные тренеры клубов УПЛ 2023/24, проведшие наибольшее количество матчей с нынешним клубом:

Роман Григорчук ("Черноморец") - 139 игр; Мирча Луческу ("Динамо") - 70 игр; Ярослав Вишняк ("Колос") - 43 игры; Юрий Вернидуб ("Кривбасс") - 37 игр; Владимир Шаран ("Минай") - 37 игр.

Меньше всего матчей со своими клубами среди нынешних наставников клубов УПЛ провели Юрий Максимов ("Днепр-1") и Валерий Кривенцов ("Заря"). Оба специалиста лишь недавно официально возглавили свои команды и успели провести лишь одну игру.