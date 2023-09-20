  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Григорчук с большим отрывом: рейтинг тренеров УПЛ, которые провели наибольшее количество матчей с нынешним клубом
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Григорчук с большим отрывом: рейтинг тренеров УПЛ, которые провели наибольшее количество матчей с нынешним клубом

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Луческу на втором месте рейтинга

Григорчук с большим отрывом: рейтинг тренеров УПЛ, которые провели наибольшее количество матчей с нынешним клубом

фото - Олександр Приходько

Новина українською

Украинская Премьер-лига опубликовала интересный рейтинг тренеров команд чемпионата Украины сезона 2023/24, которые провели с нынешним клубом провели больше всего игр.

Лидером рейтинга с большим отрывом стал главный тренер одесского "Черноморца" Роман Григорчук, который провел во главе своей нынешней команды 139 игр.

Ближайшим преследователем Григорчука является рулевой "Динамо" Мирча Луческу, который провел с киевлянами 70 матчей в УПЛ.

Закрывает тройку "гвардейцев" наставник "Колоса" Ярослав Вишняк. 41-летний специалист во главе команды из Ковалевки провел 43 поединка.

Главные тренеры клубов УПЛ 2023/24, проведшие наибольшее количество матчей с нынешним клубом:

  1. Роман Григорчук ("Черноморец") - 139 игр;
  2. Мирча Луческу ("Динамо") - 70 игр;
  3. Ярослав Вишняк ("Колос") - 43 игры;
  4. Юрий Вернидуб ("Кривбасс") - 37 игр;
  5. Владимир Шаран ("Минай") - 37 игр.

Меньше всего матчей со своими клубами среди нынешних наставников клубов УПЛ провели Юрий Максимов ("Днепр-1") и Валерий Кривенцов ("Заря"). Оба специалиста лишь недавно официально возглавили свои команды и успели провести лишь одну игру.

По теме
yellow-arrow
Пономарев: Рух не проигрывал больше 4 месяцев, но рано или поздно это произошло бы
yellow-arrow
Вивчаренко: Шахтер есть Шахтер. Другие команды меня не интересуют, я за ними вообще не слежу
yellow-arrow
Кривцов: Не хочу говорить, что УПЛ более низкого уровня, просто в МЛС все команды атакуют
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Мирча Луческу Роман Григорчук Юрий Вернидуб Владимир Шаран Кривбасс (Кривой Рог) Динамо (Киев) Черноморец (Одесса) Колос (Ковалевка) ФК Минай Ярослав Вишняк
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
УПЛ

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде