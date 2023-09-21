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Пономарев: Рух не проигрывал больше 4 месяцев, но рано или поздно это произошло бы

Премьер-лига
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Львовяне готовятся к матчу с Шахтером

Пономарев: Рух не проигрывал больше 4 месяцев, но рано или поздно это произошло бы

fcrukh.com

Новина українською

Главный тренер "Руха" Виталий Пономарев рассказал о подготовке команды к матчу против "Шахтера" в рамках 8-го тура УПЛ

"Игра в Черкассах была не лучшей в исполнении "Руха", мы сыграли ее не так, как хотели. После матча у команды были негативные эмоции, но нужно забыть об этом и двигаться дальше, ведь должны сделать правильные выводы и настроиться на следующую игру. Мы больше 4 месяцев не проигрывали, но это вполне нормальный процесс и это рано или поздно случилось бы. К сожалению, это произошло в матче против ЛНЗ при плохой игре, которую команда продемонстрировала. Тренерский штаб акцентирует внимание на том, что футболисты проводят разные тайма в матчах. Пока еще не все получается так, как мы хотели бы. Поэтому нужно продолжать качественно работать и изменять эту тенденцию.

Мы проанализировали наши ошибки и готовы к матчу против "Шахтера". Это лидер украинского футбола, представляющий страну в Лиге Чемпионов. Серьезный соперник, к которому мы готовимся с максимальной концентрацией и ставим перед собой высокие цели в этой игре. У "горняков" достаточно большой ряд запасных, тем более, наша игра в субботу, поэтому у команды будет достаточно времени, чтобы восстановиться", - сказал Пономарев.

Напомним, что поединок "Рух" - "Шахтер" состоится в субботу, 23 сентября, и начнется в 19:00.

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В статье: Шахтер (Донецк) Александр Пономарев Рух (Львов)
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Источник:
ФК Рух

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