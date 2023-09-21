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Селезнев: Кем работаю в Днепре-1? Ну не строителем же

Премьер-лига
(1 голосов)

Евгений жестко отреагировал на вопрос

Селезнев: Кем работаю в Днепре-1? Ну не строителем же

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

UA-Футбол
Новина українською

Бывший нападающий "Днепра", "Шахтера", сборной Украины и некоторых других команд, а ныне – функционер в СК "Днепр-1", объяснил свой ответ на вопрос о должности в клубе. Напомним, что на вопрос, кем он работает, экс-футболист ответил "Евгением Селезневым".

– В последнем вашем интервью на вопрос, кем вы работаете в "Днепре-1", вы ответили: Евгением Селезневым. Что это значит?

– Я просто не люблю бессмысленных вопросов. Кем я работаю в "Днепре-1"? Ну не строителем же. У меня широкая сфера деятельности в команде, начиная от скаутинга, заканчивая другими моментами. У меня со всеми в клубе очень хорошие отношения.

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– Видел в вашей инстаграмме, что вы занимаетесь помощью бездомным собакам.

– Мне очень жаль животных. Они гораздо более преданны, чем люди. Собаки будут любить тебя независимо от того, беден ты или богат, здоров или болен. Мы с женой делаем все возможное, чтобы помочь животным.

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В статье: Евгений Селезнев СК Днепр-1
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Источник:
sport-express.ua

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Комментарии (5)
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
21.09.2023 в 12:59
Відлякує потенційних футболістів...Кандидати дивляться, хто працює в клубі, та йдуть до інших команд, щоб не вляпатися...
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0
0
denis_m
21.09.2023 в 12:17
Типо плюнув в обличчя будівельникам.Дебіле,якщо ти не будеш грати у футбола,чи працювати на футбол,то ніц не станеться,якщо люди перестануть будувати,то ти будеш жити у норі або в будці в кращому випадку
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0
0
mr.Smith
21.09.2023 в 12:10
Ну так.Щоб працювати будівельником треба розум і вміння мати.
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+1
0
Віктор Бокасса (Betwmount)
21.09.2023 в 11:11
Працює годувальником бездомних собак
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0
0
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
21.09.2023 в 13:00
Мілевського-алкаша..
Ответить
0
0

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