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Селезнев: Кем работаю в Днепре-1? Ну не строителем же
Евгений жестко отреагировал на вопрос
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
Бывший нападающий "Днепра", "Шахтера", сборной Украины и некоторых других команд, а ныне – функционер в СК "Днепр-1", объяснил свой ответ на вопрос о должности в клубе. Напомним, что на вопрос, кем он работает, экс-футболист ответил "Евгением Селезневым".
– В последнем вашем интервью на вопрос, кем вы работаете в "Днепре-1", вы ответили: Евгением Селезневым. Что это значит?
– Я просто не люблю бессмысленных вопросов. Кем я работаю в "Днепре-1"? Ну не строителем же. У меня широкая сфера деятельности в команде, начиная от скаутинга, заканчивая другими моментами. У меня со всеми в клубе очень хорошие отношения.
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– Видел в вашей инстаграмме, что вы занимаетесь помощью бездомным собакам.
– Мне очень жаль животных. Они гораздо более преданны, чем люди. Собаки будут любить тебя независимо от того, беден ты или богат, здоров или болен. Мы с женой делаем все возможное, чтобы помочь животным.
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