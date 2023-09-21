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Оболонь - Верес. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Оболонь - Верес: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 22.09.2023 ⋊ УПЛ на UA-Футбол "
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
Украинская премьер-лига восстанавливает свои права после непродолжительного перерыва на еврокубки. В восьмом туре между собой сыграют аутсайдеры, но не безнадежные. И у "Оболони", и у "Вереса" мало очков, но много желания проявить себя. Матч обещает получиться боевым.
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Игра восьмого тура УПЛ "Оболонь" - "Верес" запланирована на пятницу, 22-е сентября. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17.00. Прямую онлайн видеотрансляцию обеспечат ОТТ-платформы MEGOGO, Киевстар ТВ, Setanta Sports, Volia TV, Omega TV, sweet.tv, Vodafone.TV.
Если у вас не будет возможности посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за событиями на поле благодаря текстовой трансляции от UA-Футбол. А после финального свистка на страницах нашего сайта вы найдете отчет о матче, комментарии действующих лиц и видеообзор поединка.
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