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Оболонь - Верес. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Оболонь - Верес: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 22.09.2023 ⋊ УПЛ на UA-Футбол "

Оболонь - Верес. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

UA-Футбол
Новина українською

Украинская премьер-лига восстанавливает свои права после непродолжительного перерыва на еврокубки. В восьмом туре между собой сыграют аутсайдеры, но не безнадежные. И у "Оболони", и у "Вереса" мало очков, но много желания проявить себя. Матч обещает получиться боевым.

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Игра восьмого тура УПЛ "Оболонь" - "Верес" запланирована на пятницу, 22-е сентября. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17.00. Прямую онлайн видеотрансляцию обеспечат ОТТ-платформы MEGOGO, Киевстар ТВ, Setanta Sports, Volia TV, Omega TV, sweet.tv, Vodafone.TV.

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Если у вас не будет возможности посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за событиями на поле благодаря текстовой трансляции от UA-Футбол. А после финального свистка на страницах нашего сайта вы найдете отчет о матче, комментарии действующих лиц и видеообзор поединка.

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В статье: Оболонь (Киев) Верес (Ровно)
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