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Александрия — Черноморец. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Александрия — Черноморец: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 22.09.2023 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
upl.ua
После удачного старта в УПЛ подопечные Руслана Ротаня несколько сдали позиции. Гости из Одессы должны несколько встряхнуть футболистов и помочь им восстановить прежние кондиции. Однако Роман Григорчук едет в Александрию за очередными тремя очками и подтверждением статуса тренера одного из фаворитов чемпионата.
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Поединок "Александрия" — "Черноморец" состоится в пятницу, 22 сентября, на стадионе "Ника" в Александрии. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00. В прямом эфире матч можно посмотреть на ОТТ-сервисах Megogo, Setanta Sports, Sweet TV, Киевстар ТВ, Volia TV, Omega TV, Vodafone.TV. Просмотр встречи — бесплатный.
Для тех, кто не сможет смотреть видеоэфир, сайт UA-Футбол проведет текстовую трансляцию. А после завершения матча читайте отчет с аналитикой и смотрите видеообзор с самыми интересными моментами поединка.
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