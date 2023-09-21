Ювентус продолжает наблюдать за Судаковым

Полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков продолжает находиться в сфере интересов туринского "Ювентуса", сообщает Calciomercato.

21-летний хавбек продолжает прогрессировать и на него обращают внимание некоторые топ-клубы Европы, однако именно "Юве" проявляет наиболее конкретную заинтересованность.

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В случае дальнейшего прогресса футболиста, вероятно, туринцы одними из первых попробуют установить контакт по поводу возможного трансфера.

Напомним, что об интересе "Юве" к Судакову СМИ начали писать летом этого года.

В нынешнем сезоне футболист провел за "Шахтер" во всех турнирах 4 матча и забил один гол.