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Ювентус продолжает наблюдать за Судаковым
В Италии пишут, что Юве проявляет наиболее конкретную заинтересованность
Фото: УАФ / Автор - Павло Кубанов
Полузащитник "Шахтера"
21-летний хавбек продолжает прогрессировать и на него обращают внимание некоторые топ-клубы Европы, однако именно "Юве" проявляет наиболее конкретную заинтересованность.
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В случае дальнейшего прогресса футболиста, вероятно, туринцы одними из первых попробуют установить контакт по поводу возможного трансфера.
Напомним, что об интересе "Юве" к Судакову СМИ начали писать летом этого года.
В нынешнем сезоне футболист провел за "Шахтер" во всех турнирах 4 матча и забил один гол.
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