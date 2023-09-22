Александрия — Черноморец. Анонс и прогноз матча УПЛ на 22.09.2023

Подопечные Романа Григорчука по делу заняли третью строчку турнирной таблицы УПЛ и вполне настроены закрепиться в топе. И выезд в Александрию обещает быть результативным для одесситов. Однако "горожане", несмотря на неуверенные результаты в последних поединках, могут подпортить нервы гостям.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

УПЛ. 8 тур

Александрия. Стадион "Ника"

Арбитр в поле — Андрей Коваленко (Полтава)

"Александрия" 19:00 "Черноморец"

Текстовая онлайн-трансляция — матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция — MEGOGO, Setanta Sports, Sweet.TV, Киевстар ТВ

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Олександрія — Чорноморець Смотреть трансляцию

10 000 грн Ставка без риска Узнать больше

Новости "Александрии"

В прошлом сезоне "желто-черные" часто играли вничью, однако сейчас подопечные Руслана Ротаня имеют куда большие проблемы — 2 победы, столько же ничейных результатов и три поражения. Начало нового розыгрыша УПЛ было довольно неплохим — две победы с минимальным счетом. Однако уже 5 туров подряд игроки "Александрии" не знают вкуса успеха.

Хотя причина резкого спада качества игры довольно проста: клуб в межсезонье покинуло сразу пять игроков основного состава. Но определенное пополнение все же было — полузащитники Кулаковский и Хуан Безерра, а также защитник Кравченко. 21-летний хавбек уже дебютировал в матче против "Миная" и даже забил дебютный гол с пенальти. Однако с остальными двумя мы вполне увидимся в матче в пятницу.

Ориентировочный состав "Александрии": Шевченко, Копина, Савченко, Билошевский, Эрнандес, Сигеев, Ковалец, Калитвинцев, Кулаковский, Шулянский, Кулаков

Новости "Черноморца"

Болельщики уже привыкли к позициям одесситов во второй половине таблицы. Но в этом сезоне "Черноморец" вместе с Романом Григорчуком делают что-то невероятное — 4 победы и 3 поражения по состоянию на сейчас. Футболисты своей работой доказывают, что "моряки" были и есть важной составляющей украинского футбола.

В отличие от предыдущего сезона, четкого бомбардира нет. Иеде и Васильев забили по 2 мяча, остальные 6 голов оформили на себя разные игроки. Единственный, кто пока оставил свои ворота "сухими" в очных поединках — голкипер "Колоса" Кирилл Фесюн.

В матче против "Александрии" одесситам не поможет Йон Шпорн — он отбывает дисквалификацию после четырех "горчичников" в предыдущих поединках.

Ориентировочный состав "Черноморца": Варакута, Брагару, Ермаков, Гучек, Путря, Васильев, Кузык, Авагимян, Бойчук, Иеде, Штогрин

“Александрия”-”Черноморец”. Статистика личных встреч

В рамках УПЛ эти команды сыграли 19 матчей. 7 раз победителем выходил "Черноморец", еще 5 поединков выиграла "Александрия", а остальные 7 встреч закончились ничейным результатом. Разница мячей — 26:22 в пользу "моряков".

“Александрия”-”Черноморец”. Последние матчи команд

В трех последних поединках подопечные Руслана Ротаня заработали лишь одно очко благодаря ничьей против "Миная".

У одесситов дела складывались куда интереснее. Поражения от "Ворсклы", "Вереса" и "Оболони" прервали победную серию команды Григорчука. Однако тяжелая победа над "Полесьем" вернула радость болельщикам "моряков".

“Александрия”-”Черноморец”. Турнирное положение команд

"Горожане" занимают 10-ю строчку в таблице, тогда как одесская команда сенсационно занимает третью строчку. Роман Григорчук вполне стремится закрепить результат.

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ 1 Шахтер 7 5 2 0 15-7 +8 17 0 2 Кривбасс 7 4 2 1 13-6 +7 14 0 3 Черноморец 7 4 0 3 10-9 +1 12 0 4 Полесье 7 4 0 3 10-5 +5 12 0 5 Рух 6 3 2 1 10-6 +4 11 0 6 Металлист 1925 6 3 1 2 6-5 +1 10 0 7 Динамо 4 3 0 1 12-6 +6 9 0 8 Колос 7 2 3 2 6-7 -1 9 0 9 Ворскла 6 3 0 3 7-10 -3 9 0 10 ФК Александрия 7 2 2 3 4-7 -3 8 0 11 ЛНЗ 7 2 1 4 6-8 -2 7 0 12 СК Днепр-1 5 1 3 1 5-5 0 6 0 13 Заря 6 1 2 3 6-9 -3 5 0 14 Оболонь 7 1 2 4 4-10 -6 5 0 15 Верес 6 1 1 4 6-10 -4 4 0 16 ФК Минай 7 0 3 4 5-15 -10 3 0

“Александрия”-”Черноморец”. Ставка и коэффициенты

“Александрия”-”Черноморец”. Прогноз на матч от UA-Футбол

Ничья 1:1. Обе команды стремятся победить и улучшить собственные позиции в УПЛ, поэтому стоит ждать голы и от "Александрии", и от "Черноморца". Мы не удивимся, если этот матч закончится единицами на табло.

Данный прогноз — лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.