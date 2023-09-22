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Александрия — Черноморец. Анонс и прогноз матча УПЛ на 22.09.2023
Одесситы постараются закрепиться в топ-3
Фото: ФК Чорноморець
Подопечные Романа Григорчука по делу заняли третью строчку турнирной таблицы УПЛ и вполне настроены закрепиться в топе. И выезд в Александрию обещает быть результативным для одесситов. Однако "горожане", несмотря на неуверенные результаты в последних поединках, могут подпортить нервы гостям.
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- "Александрия" 19:00 "Кривбасс"
- Новости "Александрии"
- Новости "Черноморца"
- “Александрия”-”Черноморец”. Статистика личных встреч
- “Александрия”-”Черноморец”. Последние матчи команд
- “Александрия”-”Черноморец”. Турнирное положение команд
- “Александрия”-”Черноморец”. Ставка и коэффициенты
- “Александрия”-”Черноморец”. Прогноз на матч от UA-Футбол
УПЛ. 8 тур
Александрия. Стадион "Ника"
Арбитр в поле — Андрей Коваленко (Полтава)
"Александрия" 19:00 "Черноморец"
Текстовая онлайн-трансляция — матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция — MEGOGO, Setanta Sports, Sweet.TV, Киевстар ТВ
Новости "Александрии"
В прошлом сезоне "желто-черные" часто играли вничью, однако сейчас подопечные Руслана Ротаня имеют куда большие проблемы — 2 победы, столько же ничейных результатов и три поражения. Начало нового розыгрыша УПЛ было довольно неплохим — две победы с минимальным счетом. Однако уже 5 туров подряд игроки "Александрии" не знают вкуса успеха.
Хотя причина резкого спада качества игры довольно проста: клуб в межсезонье покинуло сразу пять игроков основного состава. Но определенное пополнение все же было — полузащитники Кулаковский и Хуан Безерра, а также защитник Кравченко. 21-летний хавбек уже дебютировал в матче против "Миная" и даже забил дебютный гол с пенальти. Однако с остальными двумя мы вполне увидимся в матче в пятницу.
Ориентировочный состав "Александрии": Шевченко, Копина, Савченко, Билошевский, Эрнандес, Сигеев, Ковалец, Калитвинцев, Кулаковский, Шулянский, Кулаков
Новости "Черноморца"
Болельщики уже привыкли к позициям одесситов во второй половине таблицы. Но в этом сезоне "Черноморец" вместе с Романом Григорчуком делают что-то невероятное — 4 победы и 3 поражения по состоянию на сейчас. Футболисты своей работой доказывают, что "моряки" были и есть важной составляющей украинского футбола.
В отличие от предыдущего сезона, четкого бомбардира нет. Иеде и Васильев забили по 2 мяча, остальные 6 голов оформили на себя разные игроки. Единственный, кто пока оставил свои ворота "сухими" в очных поединках — голкипер "Колоса" Кирилл Фесюн.
В матче против "Александрии" одесситам не поможет Йон Шпорн — он отбывает дисквалификацию после четырех "горчичников" в предыдущих поединках.
Ориентировочный состав "Черноморца": Варакута, Брагару, Ермаков, Гучек, Путря, Васильев, Кузык, Авагимян, Бойчук, Иеде, Штогрин
“Александрия”-”Черноморец”. Статистика личных встреч
В рамках УПЛ эти команды сыграли 19 матчей. 7 раз победителем выходил "Черноморец", еще 5 поединков выиграла "Александрия", а остальные 7 встреч закончились ничейным результатом. Разница мячей — 26:22 в пользу "моряков".
“Александрия”-”Черноморец”. Последние матчи команд
В трех последних поединках подопечные Руслана Ротаня заработали лишь одно очко благодаря ничьей против "Миная".
У одесситов дела складывались куда интереснее. Поражения от "Ворсклы", "Вереса" и "Оболони" прервали победную серию команды Григорчука. Однако тяжелая победа над "Полесьем" вернула радость болельщикам "моряков".
“Александрия”-”Черноморец”. Турнирное положение команд
"Горожане" занимают 10-ю строчку в таблице, тогда как одесская команда сенсационно занимает третью строчку. Роман Григорчук вполне стремится закрепить результат.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|ЧИ
|1
|Шахтер
|7
|5
|2
|0
|15-7
|+8
|17
|0
|2
|Кривбасс
|7
|4
|2
|1
|13-6
|+7
|14
|0
|3
|Черноморец
|7
|4
|0
|3
|10-9
|+1
|12
|0
|4
|Полесье
|7
|4
|0
|3
|10-5
|+5
|12
|0
|5
|Рух
|6
|3
|2
|1
|10-6
|+4
|11
|0
|6
|Металлист 1925
|6
|3
|1
|2
|6-5
|+1
|10
|0
|7
|Динамо
|4
|3
|0
|1
|12-6
|+6
|9
|0
|8
|Колос
|7
|2
|3
|2
|6-7
|-1
|9
|0
|9
|Ворскла
|6
|3
|0
|3
|7-10
|-3
|9
|0
|10
|ФК Александрия
|7
|2
|2
|3
|4-7
|-3
|8
|0
|11
|ЛНЗ
|7
|2
|1
|4
|6-8
|-2
|7
|0
|12
|СК Днепр-1
|5
|1
|3
|1
|5-5
|0
|6
|0
|13
|Заря
|6
|1
|2
|3
|6-9
|-3
|5
|0
|14
|Оболонь
|7
|1
|2
|4
|4-10
|-6
|5
|0
|15
|Верес
|6
|1
|1
|4
|6-10
|-4
|4
|0
|16
|ФК Минай
|7
|0
|3
|4
|5-15
|-10
|3
|0
“Александрия”-”Черноморец”. Ставка и коэффициенты
“Александрия”-”Черноморец”. Прогноз на матч от UA-Футбол
Ничья 1:1. Обе команды стремятся победить и улучшить собственные позиции в УПЛ, поэтому стоит ждать голы и от "Александрии", и от "Черноморца". Мы не удивимся, если этот матч закончится единицами на табло.
Данный прогноз — лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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