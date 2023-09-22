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Лавриненко: Оболонь - хоть и новичок лиги, но это команда с опытом
"Оболонь" и "Верес" сегодня сыграют в Киеве
Фото: НК Верес
Главный тренер "Вереса" Сергей Лавриненко рассказал о восстановлении футболистов после выезда в Кривой Рог и подготовке команды к матчу 8-го тура чемпионата УПЛ против "Оболони".
"Физически команда уже восстановилась. А психологически - было трудно. Игра в Кривом Роге была ничейной. Обидно проигрывать, пропуская гол на последних минутах. Все футболисты были очень разочарованы. Поэтому, на этой неделе мы работали, в том числе и над улучшением настроения в коллективе. Каждая игра для нас очень важна. И настрой на каждую игру должен быть боевым.
В Киеве в пятницу не сыграют Виталий Дахновский и Андрей Близниченко. Сейчас они не тренируются с командой. Первый - продолжает восстанавливаться после повреждения ключицы. Андрею Близниченко требуется дополнительное обследование. Все остальные - работают в общей группе. Но у ребят, которые только недавно восстановились после травм, сейчас разное состояние функциональной готовности. Это надо понимать. Радует то, что все работают с командой.
Относительно нашего соперника, скажу, что "Оболонь" - хоть и новичок лиги, но это команда с опытом. Многие футболисты киевского клуба уже играли ранее на уровне УПЛ. Это команда с характером. Они уже сыграли почти со всеми лидерами и по игре никому не уступали. Они хорошо готовы физически. Также "Оболонь" использует очень неудобную тактическую схему - с пятью защитниками во время игры в обороне. Это вызов для каждого тренера. Мы уважаем этого соперника и готовимся к хорошей боевой игре", - сказал Лавриненко.
Матч "Оболонь" - "Верес" состоится сегодня, 22 сентября и начнется в 17:00.
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