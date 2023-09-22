Дидык: Интересно проявить себя именно против такого именитого соперника, как Шахтер

Защитник "Руха" Роман Дидык поделился мыслями о предстоящем матче 8-го тура УПЛ с "Шахтером".

"Мы будем играть против чемпиона и текущего лидера УПЛ. Интересно проявить себя именно против такого именитого соперника. В этом сезоне у "Шахтера" новый тренер и они начали играть в более быстрый футбол. У "горняков" неплохой центр поля и сейчас после дисквалификации возвращается Бондаренко, Судаков после травмы набирает форму. Также у них хорошая скамейка запасных, поэтому там хватает качественных игроков. Мы ожидаем, что это будет хорошая игра.

Сейчас мы работаем над тем, чтобы первые таймы мы играли так же качественно, как и вторую половину игры. Мы знаем об этом недостатке, обсуждали его и делаем все, чтобы исправить эту ситуацию. Конечно, хочется побеждать в каждом матче, а после поражения в предыдущей игре было плохое настроение. Но это футбол и это нормальный процесс. Мы сделали выводы и движемся дальше", - сказал Дидык.