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Дидык: Интересно проявить себя именно против такого именитого соперника, как Шахтер

Премьер-лига
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Защитник "Руха" рассказал о предстоящем матче с "горняками"

Дидык: Интересно проявить себя именно против такого именитого соперника, как Шахтер

Фото: ФК Рух

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Защитник "Руха" Роман Дидык поделился мыслями о предстоящем матче 8-го тура УПЛ с "Шахтером".

"Мы будем играть против чемпиона и текущего лидера УПЛ. Интересно проявить себя именно против такого именитого соперника. В этом сезоне у "Шахтера" новый тренер и они начали играть в более быстрый футбол. У "горняков" неплохой центр поля и сейчас после дисквалификации возвращается Бондаренко, Судаков после травмы набирает форму. Также у них хорошая скамейка запасных, поэтому там хватает качественных игроков. Мы ожидаем, что это будет хорошая игра.

Сейчас мы работаем над тем, чтобы первые таймы мы играли так же качественно, как и вторую половину игры. Мы знаем об этом недостатке, обсуждали его и делаем все, чтобы исправить эту ситуацию. Конечно, хочется побеждать в каждом матче, а после поражения в предыдущей игре было плохое настроение. Но это футбол и это нормальный процесс. Мы сделали выводы и движемся дальше", - сказал Дидык.

Матч "Рух" - "Шахтер" состоится в субботу, 23 сентября и начнется в 19:00.

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В статье: Шахтер (Донецк) Рух (Львов) Роман Дидык
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Источник:
ФК Рух

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