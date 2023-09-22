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Президент Вереса: Планируем ввести детектор лжи для арбитров

Премьер-лига
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Представители клубов УПЛ высказались за смену руководителя судейского корпуса

Президент Вереса: Планируем ввести детектор лжи для арбитров

Фото: НК Верес

Новина українською

Президент "Вереса" Иван Надеин поделился подробностями встречи владельцев клубов УПЛ, которая состоялась 20 сентября.

- Основной темой было - как сделать Украинскую Премьер-лигу сильнее. Но судейство в этом играет ключевую роль и поэтому нужно начать именно с него. Сейчас мы набросали план действий, который хотим реализовать. Ключевой акцент будем делать на открытости арбитров, потому что сегодня этот процесс максимально закрыт. Хотим сделать прозрачным процесс жеребьевки при назначении судей, и комментарии арбитров после матчей.

Мы хотим видеть, какие оценки ставят судьям за матч. Далее уже клубы будут готовы делать какие-то системы премирования арбитров, чтобы стимулировать к более качественной работе, но будут и системы санкций. Также планируем ввести детектор лжи для арбитров.

- Как планируете его использовать?

- Этот момент будем еще обсуждать. На первой встрече была представлена только концепция для дальнейших решений. Могу сказать точно, что в судействе нужно наводить порядок.

Все присутствующие представители клубов высказались за смену руководителя судейского корпуса, а именно Лучи. Даже звучали мысли, что арбитры должны быть в подчинении УПЛ, а не УАФ, потому что именно Премьер-лига платит им зарплату - все деньги идут от клубов.

- Реально ли вывести арбитров из подчинения УАФ?

- Будем заниматься этим вопросом, надо точно что-то делать. Клубы сегодня тратят деньги и ни на что не влияют.

- Лучи работает удаленно из Италии?

- Я его ни разу не видел и даже не знаю, как итальянцы работают. Мы [владельцы клубов] вообще не имеем отношения к арбитрам. Сейчас Риццоли начал комментировать некоторые спорные эпизоды, но мы хотим это систематизировать, например, делать разбор спорных решений каждый четверг - чтобы арбитры объясняли свои решения.

Все люди ошибаются, арбитры не исключение, но есть ошибки случайные, а есть целенаправленные. Поэтому надо будет разбираться и наказывать виновных. Должен быть и кнут, и пряник, - сказал Надеин.

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В статье: Верес (Ровно) Иван Надеин
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