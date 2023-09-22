Хавбек Руха: Хотим отдать все силы в поединке с Шахтером

Бразильский полузащитник "Руха" Таллес Бренер рассказал, как команда настраивается на игру против лидера УПЛ - "Шахтера".

"Команда проанализировала игру с "ЛНЗ" и сделала выводы. Сейчас мы хотим отдать все силы в поединке с "Шахтером". Это очень хорошая команда, со своими традициями, которая является одним из лидеров футбола в Украине. Мы с уважением относимся к будущему сопернику, но сделаем все для того, чтобы получить положительный результат.

"Шахтер" - очень техничная команда с хорошей тактической подготовкой. Каждому интересно сыграть против такого соперника, который качественно ведет себя с мячом и играет в привлекательный футбол. Впрочем, как я уже говорил, нас это только сильнее мотивирует и мы хотим победить. Команда сейчас подробно изучает сильные и слабые стороны "горняков" и "Рух" попытается это воплотить на поле. Нам нельзя расслабляться, как это, к сожалению, произошло в предыдущей игре. Но это поражение может пойти нам на пользу, ведь теперь мы сконцентрировались еще лучше, чтобы поднять настроение себе и нашим болельщикам", - сказал Бренер.