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Хавбек Руха: Хотим отдать все силы в поединке с Шахтером

Премьер-лига
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Бренер поделился ожиданиями от матча с донецкой командой

Хавбек Руха: Хотим отдать все силы в поединке с Шахтером

Фото: ФК Рух

Новина українською

Бразильский полузащитник "Руха" Таллес Бренер рассказал, как команда настраивается на игру против лидера УПЛ - "Шахтера".

"Команда проанализировала игру с "ЛНЗ" и сделала выводы. Сейчас мы хотим отдать все силы в поединке с "Шахтером". Это очень хорошая команда, со своими традициями, которая является одним из лидеров футбола в Украине. Мы с уважением относимся к будущему сопернику, но сделаем все для того, чтобы получить положительный результат.

"Шахтер" - очень техничная команда с хорошей тактической подготовкой. Каждому интересно сыграть против такого соперника, который качественно ведет себя с мячом и играет в привлекательный футбол. Впрочем, как я уже говорил, нас это только сильнее мотивирует и мы хотим победить. Команда сейчас подробно изучает сильные и слабые стороны "горняков" и "Рух" попытается это воплотить на поле. Нам нельзя расслабляться, как это, к сожалению, произошло в предыдущей игре. Но это поражение может пойти нам на пользу, ведь теперь мы сконцентрировались еще лучше, чтобы поднять настроение себе и нашим болельщикам", - сказал Бренер.

Матч "Рух" - "Шахтер" состоится в субботу, 23 сентября и начнется в 19:00.

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В статье: Шахтер (Донецк) Рух (Львов) Таллес Бренер
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Источник:
ФК Рух

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