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Сирота: Не под кого не подстраиваемся, а будем играть в свой футбол

Премьер-лига
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Защитник "Динамо" - о предстоящей игре с "ЛНЗ"

Сирота: Не под кого не подстраиваемся, а будем играть в свой футбол

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Защитник "Динамо" Александр Сирота после тренировки рассказал о подготовке команды к выездному поединку с черкасским "ЛНЗ", который состоится в субботу, 23-го сентября.

- Что вы знаете о сопернике и как к нему готовитесь?

- Конечно, мы каждую команду анализируем, ведем подготовку. Знаем, как они играют, но не под кого не подстраиваемся, а будем играть в свой футбол, как всегда.

- На ближайшей неделе вы проведете три матча, такой насыщенный график влияет на подготовку?

- Мы и так к этому готовы, ведь в таком режиме играли и тогда, когда выступали в квалификации Лиги Конференций. Поэтому, считаю, для нас это не проблема.

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- На что делали основной акцент во время тренировки?

- На физическую нагрузку, потому что Мирча Луческу говорит, что мы постоянно должны быть в тонусе, в том числе и потому что впереди у нас три матча в течение короткого промежутка времени, и все к этому должны быть готовы.

- За вашей тренировкой наблюдали дети. Помните, как сами были в таком же возрасте и смотрели тренировки своих кумиров?

- Конечно, когда приезжал на базу и видел, как тренируется первая команда, для меня это было просто "Вау!". Всегда хотелось взять автограф и сфотографироваться с известными игроками. Сейчас мы уже сами раздаем автографы и фотографируемся с детьми.

- В тренировке приняли участие двое защитников из U19. Подсказывали ли им что-то?

- Конечно, ведь мы были таки мы же. Все делаем подсказки - и игроки, и тренеры. Ребята все воспринимают и понимают, поэтому все нормально, - сказал Сирота.

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В статье: Динамо (Киев) ЛНЗ (Черкассы) Александр Сирота
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Источник:
fcdynamo.com

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