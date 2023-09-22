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Сирота: Не под кого не подстраиваемся, а будем играть в свой футбол
Защитник "Динамо" - о предстоящей игре с "ЛНЗ"
Фото: ФК Динамо Київ
Защитник "Динамо" Александр Сирота после тренировки рассказал о подготовке команды к выездному поединку с черкасским "ЛНЗ", который состоится в субботу, 23-го сентября.
- Что вы знаете о сопернике и как к нему готовитесь?
- Конечно, мы каждую команду анализируем, ведем подготовку. Знаем, как они играют, но не под кого не подстраиваемся, а будем играть в свой футбол, как всегда.
- На ближайшей неделе вы проведете три матча, такой насыщенный график влияет на подготовку?
- Мы и так к этому готовы, ведь в таком режиме играли и тогда, когда выступали в квалификации Лиги Конференций. Поэтому, считаю, для нас это не проблема.
- На что делали основной акцент во время тренировки?
- На физическую нагрузку, потому что Мирча Луческу говорит, что мы постоянно должны быть в тонусе, в том числе и потому что впереди у нас три матча в течение короткого промежутка времени, и все к этому должны быть готовы.
- За вашей тренировкой наблюдали дети. Помните, как сами были в таком же возрасте и смотрели тренировки своих кумиров?
- Конечно, когда приезжал на базу и видел, как тренируется первая команда, для меня это было просто "Вау!". Всегда хотелось взять автограф и сфотографироваться с известными игроками. Сейчас мы уже сами раздаем автографы и фотографируемся с детьми.
- В тренировке приняли участие двое защитников из U19. Подсказывали ли им что-то?
- Конечно, ведь мы были таки мы же. Все делаем подсказки - и игроки, и тренеры. Ребята все воспринимают и понимают, поэтому все нормально, - сказал Сирота.
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