Новый инвестор Металлиста 1925: В Украине может быть не только олигархический футбол. Хочется вернуть еврокубки в Харьков

"Металлист 1925" проводит свой третий сезон в элите украинского футбола. И за это время команда и клуб никогда не были громкими ньюзмейкерами. Так продолжалось бы и дальше, если бы не события конца лета – начала осени этого года. Внезапно для большей части футбольного общества прогремела весть о прекращении финансирования клуба теми инвесторами, которые курировали харьковчан раньше. "Металлист 1925" оказался на грани исчезновения, пока не появились новые желающие поддерживать жизнедеятельность клуба и команды.

Новым инвестором "Металлиста 1925" стал Владимир Носов, основатель и СЕО криптобиржи WhiteBIT. Этот человек в украинском футболе – новый. Следовательно – мало знаком рядовому болельщику. Господин Носов после взятия на себя обязательств по финансированию харьковского клуба писал об этом в соцсетях и давал некоторые комментарии, но обширные интервью – еще нет. Команде UA-Футболу удалось это исправить, пообщавшись с новым владельцем "Металлиста 1925". Подробностями разговора делимся с нашими читателями.

- Господин Владимир, решение присоединиться к украинскому футболу в плане инвестиций и спонсорства возникло спонтанно, после понимания того, что нужно спасать один из клубов УПЛ, или же вынашивалось оно давно, а финансовые проблемы "Металлиста 1925" просто дали возможность влиться в это русло?

– Я с детства увлекаюсь футболом. Это самый популярный вид спорта в мире, дающий особые эмоции. О футболе говорят, что это – "игра миллионов". Не могу не согласиться. Я как раз один из этих людей. Поэтому мое решение стать инвестором именно в украинском футболе никак нельзя назвать спонтанным.

К тому же компания WhiteBIT сама по себе уже успешно сотрудничает с топовыми клубами. Мы являемся официальным криптопартнером "Барселоны", "Трабзонспора" и национальной сборной Украины. Криптоиндустрия и футбол транслируют схожие эмоции – это драйв, командная работа, достижение высоких результатов. Конечно, в этом рациональный бизнес-интерес: футбол самый массовый вид спорта, а наша главная цель – массовое распространение блокчейн-технологий в мире. В этом смысле партнерство с известными командами – это возможность популяризировать блокчейн и криптовалюты, расширить наше коммьюнити. От таких партнерств выиграют все: инвестор, клуб и болельщики.

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Возвращаясь к вашему вопросу: учитывая мою любовь к футболу, успешные партнерства с топовыми футбольными клубами и сборной Украины, думаю, мой приход в украинский футбол был только вопросом времени. Я стараюсь поддерживать своих, украинцев. Да, то, что "Металлист 1925" оказался в затруднительной ситуации, а я сам харьковчанин – эти обстоятельства, конечно, повлияли. Пазл сложился сам собой. Но, уверен, если бы этого не произошло, рано или поздно я все равно пришел бы в украинский футбол.

– Почему вы обратили внимание именно на этот клуб? Это просто желание не дать исчезнуть футбольному субъекту, или у вас есть трепетные чувства к "Металлисту 1925" или к харьковскому футболу в целом?

– Я харьковчанин. Знаю местный футбол изнутри. Харьков – очень футбольный город, и было бы несправедливым, если бы он не по спортивным причинам потерял свое представительство в элитном дивизионе страны.

Футбол важен для Харькова, особенно сегодня. Я в этом в который раз убедился, когда получил десятки сообщений в соцсетях от болельщиков с просьбой поддержать "Металлист 1925". Для меня это был лакмусовый индикатор – клуб нужен городу, его жителям, и он должен играть в Премьер-лиге.

Конечно, я следил за "Металлистом 1925" с момента основания клуба. Команда за шесть сезонов прошла путь от любителей в Премьер-лигу. Это очень достойный результат, свидетельствующий об амбициях клуба. И такой клуб должен играть и развиваться дальше.

– Вы, наверное, не могли не понимать, что инвестиции в украинский футбол сейчас – это лишь расходы, убытки, почти без доходов, без возможности выйти хотя бы в "ноль". Вас при принятии решения о финансировании клуба не отталкивала такая "перспектива"?

– У нас принято считать, что украинский футбол олигархический, а потому он не может существовать как бизнес-модель. Есть олигарх – есть клуб, олигарху надоело – клуба нет. Соглашаюсь, так было продолжительное время, и мы видим последствия такой модели. Десятки украинских клубов прекратили свое существование. Но это не значит, что нельзя по-другому. Можно. WhiteBIT сотрудничает с одним из самых сильных мировых клубов – "Барселоной", и я много процессов вижу изнутри и понимаю, как их можно реализовать в украинском футболе.

В то же время я отдаю себе отчет, что в начале мы будем без доходов. Это обычная история. Но это не значит, что это будет всегда. Не могу сказать, сколько времени нужно – 5-10 лет, на то, чтобы построить клуб как бизнес-модель. Но это может быть. Если это делать с пониманием и соответствующей стратегией.

- Изменяется ли что-то в финансовой структуре "Металлиста 1925"? Имею в виду, заходите ли вы на место старых инвесторов с теми же размерами бюджета, статьями расходов, или клуб получит преференции от новых инвесторов?

- Скажу так: сейчас у клуба достаточно финансирования, чтобы он существовал в том формате, в котором он сейчас существует, чтобы все команды развивались и поднимались в турнирной таблице. А дальше – давайте завершим этот сезон, а по его результатам будем говорить предметнее.

– Подписание Борячука и аренда Фарины состоялись уже при участии инвестиций вашей компании, если я правильно понимаю? Оно все произошло почти одновременно с официальным объявлением о приходе в клуб новых инвесторов. Эти сделки прошли гладко благодаря старым наработкам или эти трансферы – полностью заслуга вашей команды?

– Эти трансферы состоялись до того, как я присоединился к клубу как инвестор. Так совпали обстоятельства, что трансферы Сидорова и Борячука объявили фактически одновременно с моим приходом. Однако я уверен, что и Борячук, и Сидоров, и Фарина усилят команду. Мы рассчитываем на этих игроков.

- Не могу подробнее не расспросить о трансфере Сидорова в "Металлист 1925". Ведь вокруг него есть некоторые странные обстоятельства. Клуб вроде как перебил финансовое предложение "Днепра-1", а уже через несколько месяцев после этого едва не стал банкротом. Инвестиции вашего бизнеса имели какое-то отношение к трансферу Сидорова? Или этот трансфер – целиком и полностью наработка ваших предшественников?

– Мы понимаем, что Сидоров уже сейчас очень качественный нападающий и еще имеет большую перспективу. Но вот что касается подробностей его перехода, то этим процессом занимались предыдущие инвесторы.

- Если гипотетически представить, что со второго круга текущей УПЛ "Металлист 1925" начнет проводить свои домашние матчи в Харькове, это существенно снизит нагрузку на бюджет?

– Харьков, к сожалению, постоянно находится под обстрелами вражеских ракет. Чисто гипотетически сложно предположить, что клуб сейчас будет играть свои домашние матчи дома. Обидно, но такова реальность. Но когда такая возможность появится, конечно, это снизит нагрузку на бюджет клуба.

- Не секрет, что сейчас, во время войны, определенные трудности с финансированием испытывают даже некоторые участники еврокубков от Украины. То есть, чтобы быть на уровне топ-5 турнирной таблицы, той или иной команде просто нужны финансовые стабильность и благополучие. Такие амбиции (по выходу на уровень еврокубков) у вас как у инвестора есть?

– Мы ставим перед собой самые высокие цели как в бизнесе, так и в футболе. Мне хочется вернуть еврокубки в Харьков. Этого заслуживает город и болельщики. Понимаю, это сложная задача, но такие амбиции у нас есть. Опять же цели на будущее будем определять после завершения сезона. Пока задача №1 – закрепиться как можно выше в турнирной таблице Премьер-лиги.

- В своем сообщеении в соцсетях вы писали о Харькове как о родном городе, о любви к футболу и т.д. Вы как харьковчанин и фанат футбола следили/следите за судьбой другого харьковского клуба, "Металлиста"?

- Да, я слежу за судьбой "Металлиста". Знаю, что клуб играет в Первой Лиге. Я желаю "Металлисту" успехов и скорейшего возвращения в элитный дивизион. Харьковское дерби в Премьер-лиге – то, за чем однозначно скучают харьковские болельщики.

А что касается харьковского футбола, повторюсь, я слежу за ним с детства. К тому же, в свое время я также следил за ФК "Харьков". Это была интересная команда, играть против которой не было легко никому, даже нашим грандам: "Динамо" и "Шахтеру". Я даже помню, как молодой Артем Федецкий в одном из матчей за ФК "Харьков" сделал хет-трик. Тогда он играл в центре поля, а не на позиции правого защитника, где мы все привыкли его видеть.

Поэтому да – я люблю харьковский футбол и знаю его. Хочу, чтобы он развивался. Именно для этого я в "Металлисте 1925".

– Ближе к концу интервью давайте проговорим базовые вещи. В СМИ пишут и говорят о вас как о фигуре на рынке криптовалюты. Можете более четко обрисовать, на чем построен ваш бизнес как инвестора?

– Пять лет назад я основал небольшой стартап, который с тех пор превратился в одну из крупнейших европейских криптовалютных бирж украинского происхождения. Сегодня WhiteBIT – это один из лидеров крипторынка. За это время мы построили не просто криптовалютную биржу, а целую экосистему криптопродуктов, разрабатываемых исключительно собственными силами.

WhiteBIT – это более 1000 сотрудников и более 4 миллионов пользователей по всему миру. Наша главная цель – массовое распространение блокчейн-технологий в мире, потому что это технологии будущего. И мы последовательно, шаг за шагом, реализуем ее. Делаем это вполне удачно.

Параллельно мы развиваем направление криптообразования, потому что понимаем: придет время, когда использование цифровых валют, таких как криптовалюта, распространится на все сферы жизни. Украинцы должны знать, что с этим делать и как применять на практике. Это то, куда двигается современный мир. И чем раньше общество начнет овладевать блокчейном и криптой, тем лучше.

Плюс, конечно, будучи бизнесом с украинскими корнями, мы активно помогаем стране, Силам обороны, нуждающимся в помощи. На сегодняшний день это одно из приоритетных направлений нашей деятельности.

О криптобизнесе могу говорить очень много…

- Вы вошли в относительно новую для себя сферу – поэтому не можете не интересоваться ее общим развитием. Есть ли, по вашему мнению, перспективы выхода всего украинского футбола из кризиса в относительно недалеком будущем?

– На самом деле сложно сказать. Хотелось бы ответить, что да, но, думаю, речь идет точно не о ближайшем будущем. Причины всем ясны. Мы помним уровень украинского футбола в 2010–2013 годах. Наш чемпионат точно входил в топ-6 европейских первенств. В нем играли топовые легионеры, а ведущие клубы, в том числе харьковский "Металлист", "гремели" на всю Европу. Если мы говорим об этом уровне, то его добиться очень сложно.

С другой стороны, сегодня время перемен, трансформации парадигмы и подхода к футболу. Достаточно сложно пригласить к нам топового легионера. Но мы можем развивать своих молодых игроков, постепенно строить и развивать клубы, которые будут иметь собственную инфраструктуру. Пусть не сразу топовую, но все нужно делать постепенно. И так шаг за шагом. Это сложно, это долго, это требует терпения и стратегии, но при таких условиях мы сможем говорить о выходе из кризиса.

Помните, в конце "нулевых" в Германии заговорили о футбольном кризисе. Тогда Немецкий футбольный союз принял комплексную программу развития футбола с акцентом на развитие собственных воспитанников. В стране строили стадионы чуть ли не в каждой деревне. В 2014-м году сборная Германии стала чемпионом мира. Это пример о том, что если делать что-то вдумчивое, со стратегией, комплексно – возможно все.

Поэтому я остаюсь оптимистом по украинскому футболу. Но для этого нужно время и титанический труд на всех уровнях.

- В заключение – ваше пожелание/обращение к болельщикам "Металлиста 1925"…

- Во-первых, конечно, я желаю всем нам скорейшей Победы. Но для этого каждый из нас должен ежедневно работать в поддержку Сил обороны, страны, государства. Только так. Не забывайте об этом.

Также хочу заверить – с клубом "Металлист 1925" все хорошо. Он будет играть и, верю, будет делать это успешно. Мы – инвесторы, клуб, команда, болельщики – все на одном поле и в одной команде. И вместе будем задавать уровень. Верьте в Украину, поддерживайте украинский футбол и наши команды. "Металлист 1925" будет играть!

Фото - UA-Футбол