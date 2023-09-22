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Оболонь - Верес. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Украины

Премьер-лига
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Оболонь - Верес: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 22.09.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Оболонь - Верес. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Украины

Фото: UA-Футбол/ Автор - Олександр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

"Оболонь" и "Верес" - соседи по турнирной таблицы УПЛ. "Пивовары" с 5 очками находятся на четырнадцатом месте, ровенчане - с 4 пунктами расположились на пятнадцатой строчке. При чем, у ровенского клуба есть игра в запасе.

Прямая трансляция матча состоится на видеосервисе MEGOGO. Игра пройдет в Киеве на стадионе "Оболонь-Арена" и начнется в 17.00.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football


УПЛ. Восьмой тур
22.09.2023. Киев. "Оболонь-Арена"
Арбитр в поле – Александр Омельченко; арбитр ВАР – Денис Шурман

"Облонь" 17:00 "Верес"

Текстовая онлайн-трансляция – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция – ОТТ-платформы

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В статье: Оболонь (Киев) Верес (Ровно) смотреть футбол онлайн
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