Оболонь - Верес. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Украины

"Оболонь" и "Верес" - соседи по турнирной таблицы УПЛ. "Пивовары" с 5 очками находятся на четырнадцатом месте, ровенчане - с 4 пунктами расположились на пятнадцатой строчке. При чем, у ровенского клуба есть игра в запасе.

Прямая трансляция матча состоится на видеосервисе MEGOGO. Игра пройдет в Киеве на стадионе "Оболонь-Арена" и начнется в 17.00.

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УПЛ. Восьмой тур

22.09.2023. Киев. "Оболонь-Арена"

Арбитр в поле – Александр Омельченко; арбитр ВАР – Денис Шурман

Текстовая онлайн-трансляция – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция – ОТТ-платформы